Carmen de la Sălciua iubește din nou?! Primele imagini cu ea și bărbatul care o face fericită

Carmen de la Sălciua pare să-și fi refăcut viața alături de un manelist cunoscut. Recent, pe contul ei, dar și al lui Ionuț Merkez au apărut fotografii cu ei doi, îmbrățișați. Fanii au intrat imediat la bănuieli, mai ales că după divorțul de Culiță Sterp, artista nu s-a afișat cu niciun alt bărbat.

Ionuț Merkez, un cunoscut artist din România, a publicat pe contul lui de Instagram două fotografii în care apare alături de Carmen de la Sălciua. Ulterior, una dintre fotografii a fost distribuită și pe Instastory, unde a adăugat și versurile unei melodii de-ale lui Carmen.

” Ochii tăi au o sclipire, pot să spun îndrăgostit/ Despre tine cânt, iubire, pentru tine asta simt/ Uite și tu cum tresare sufletul în fața ta/ Tu ești slăbiciunea care mi-a schimbat mie viața”

Surpriza vine abia acum, căci artista a repostat fotografia cu Ionuț Merkez și a adăugat și ea aceeași melodie, semn că între ei este ceva mai mult decât o amiciție. Rămâne de văzut dacă artista va confirma sau nu relația cu Ionuț.

CITEȘTE ȘI CARMEN DE LA SĂLCIUA A STÂRNIT UN VAL DE CONTROVERSE. CE A PUBLICAT ARTISTA PE INSTAGRAM

Cine este Ionuț Merkez

Ionuț Merkez, cunoscut mai mult publicului că Ionuț Frumușelu, ascunde o mare suferință, care l-a marcat teribil, tatăl său l-a părăsit. Manelistul are o mare durere în suflet, din cauza divorțului dintre părinții lui, acesta a avut o copilărie traumatizantă.

„Tatăl meu m-a părăsit la vârsta de doi ani și mă întreb și acum de ce a făcut asta și nu găsesc un răspuns. Nu înțeleg de ce a renunțat și la mine atunci când a divorțat de mama. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn.

Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, l-am văzut de două ori în 25 de ani. Dar, din păcate nu am avut de ales și m-am împăcat cu ideea că nu i-a păsat și nu m-a iubit, pot să spun că am uitat ce înseamnă noţiunea de tată. Viața merge mai departe și îi mulțumesc lui Dumnezeu că o am pe mama care mă iubește enorm și e lângă mine la orice pas”, povestește cu tristețe și dezamăgire în suflet Ionuț Merkez.

VEZI ȘI DOVADA CĂ ARTISTA CARMEN DE LA SĂLCIUA FOLOSEȘTE ÎN EXCES PHOTOSHOP ȘI FACEAPP. GAFA COLOSALĂ CARE I-A SCOS LA LUMINĂ ADEVĂRATA FAȚĂ!