„Carmen Grebenișan, câștigătoarea Survivor România!”. Previziunea de ultimă oră a unei foste concurente a reality-show-ului difuzat de Pro Tv

Marea finală a reality-show-ului Survivor România va avea loc pe 24 mai. Pentru cei cinci concurenți rămași în competiție urmează trei zile de foc, in fiecare dintre acestea urmând a fi făcute eliminări. Înaintea finalei de miercuri, Crina Abrudan, fostă concurentă la Survivor România 2023, a făcut o previziune în privința câștigătorului.

Fanii emisiunii Survivor România așteaptă cu sufletul la gură desemnarea marelui câștigător al acestei ediții. Finala va avea loc miercuri, 24 mai, dar până atunci, cei cinci concurenți rămași în competiție vor avea trei zile de foc. Până la marea finală, Daniel Pavel va anunța zilnic noi eliminări.

Pe cine vede Crina Abrudan câștigător la Survivor România

Cu trei zile rămase până la marea finală, în jungla din Republica Dominicană au mai rămas cinci concurenți, și anume Carmen Grebenișan, Andrei Krișan, Dan Ursa, Alexandra Porkolab și Alexandra Ciomag. În ediția de luni seară, Alexandra Porkolab urmează a fi eliminată, în urma voturilor telespectatorilor. Astfel, bătălia pentru marele premiu se va da între cei patru concurenți care vor rămâne în jungla dominicană.

Înaintea finalei de miercuri seară, Crina Abrudan, fostă concurentă la Survivor România 2023, a făcut o previziune în privința câștigătorului. Ea o vede pe Carmen Gerbenișan ca fiind favorită la câștigarea marelui premiu, aceasta bucurându-se de multă simpatie din partea publicului. Cele două au făcut parte din aceeași echipă la începutul reality-show-ului și s-au înțeles foarte bine. În plus, Crina a dezvăluit că o va susține pe Carmen în încercarea sa de a câștiga Survivor România 2023.

„În momentul de față eu o văd pe Carmen câștigătoare, pentru că se bucură de cea mai mare simpatie din partea publicului, are o foarte mare susținere dat fiind faptul că este un influencer foarte cunoscut la noi. Toată activitatea ei din social media îi aduce simpatie și foarte mare susținere din partea publicului. Dintre cei 5 care au rămas acolo, se vor elimina rând pe rând câte unul.

Cei 3, ultimii, pe care îi văd acolo în finală cred că vor fi Dan Ursa, Krișan și Carmen. Și Dan Ursa s-a bucurat pe parcurs de foarte mare dragoste din partea publicului, dar nu știu dacă are susținerea atât de mare pe care o are Carmen. Și până una alta, Carmen a fost cu mine în echipă și ne-am înțeles foarte bine, mi-a plăcut foarte mult de ea și m-am bucurat foarte tare că am cunoscut-o. E normal să o susțin”, a declarat Crina Abrudan, potrivit Unica.ro.

