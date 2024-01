Carmen Harra, ADEVĂRURI tulburătoare despre ceea ce ne așteaptă în viitorul apropiat | EXCLUSIV ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE

Jurnalistul Adrian Artene, realizatorul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, te invită ca, la început de an, să te pregătești pentru ceea ce urmează, iar primul pas este să urmărești primul episod de podcast al acestui an, episod care o are invitată pe Carmen Harra.

„Începem 2024 cu o ediție ALTCEVA și cu o invitată ALTCEVA, care se află la aproape 10.000 de kilometri și la peste 7 ore de zbor distanță. Este o invitată pentru care nu există niciun secret și pentru care viitorul este o carte deschisă. Celebră în America, invitata mea prefațează noul an, un an în care România va traversa 4 valuri de alegeri, dar și un an al provocărilor la nivel mondial. Este un an pe care invitata mea îl consideră karmic, un an al schimbărilor totale. Bine v-am găsit doamnă Carmen Harra!”, a povestit Adrian Artene la începutul discuției cu binecunoscuta Carmen Harra, discuție pe care o vei putea viziona integral pe Youtube, sâmbătă, de la ora 19:00.

Binecunoscuta clarvăzătoare aduce în discuție cele mai importante subiecte ale anului, printre acestea, desigur, numărându-se răspunsul la întrebarea „Cine va fi Președintele României”, dar și dacă se apropie sfârșitul lui Vladimir Putin. De asemenea, Carmen Harra anunță și dacă începe cel de-al Treilea Război Mondial sau dacă România se va uni cu Moldova.

„2024 este un an karmic, revoluționar. Nu ne așteptăm la ce urmează!”, spune Carmen Harra.

Premiera episodului în care Adrian Artene o are invitată pe Carmen Harra va avea loc sâmbătă, 6 ianuarie, ora 19:00, pe canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene”.

