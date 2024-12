Carmen Harra anunță un 2025 complicat: ”Este un an de cotitură, marcat de...”

Noul an este pe cale să bată la ușă, iar Carmen Harra deja îl anunță a fi complicat! Ar urma 12 luni pline de situații dificile, din care românii găsesc cu greu o portiță de ieșire. Prezicătoarea spune că urmează un an de cotitură și face previziuni sumbre cu privire la perioada ce urmează. Totul ar avea legătură cu un calcul simplu: 2+0+2+5=9! Ce legătură are cifra 9?

Carmen Harra face noi previziuni sumbre pentru anul ce vine. Prezicătoarea a explicat de ce 2025 va fi un an de cotitură, după un calcul simplu 2+0+2+5=9! Clarvăzătoarea spune că 2025 este un an guvernat de cifra 9, care va fi plin de momente istorice și schimbări radicale. Carmen Harra face legătura cu alți ani istorici, precum 1989, când s-a prăbușit Zidul Berlinului și dictatura lui Nicolae Ceaușescu.

„2025 e cifra nouă. 1989 e cifra nouă. Câți ani au fost între 1989-2025? 36 de ani. Pe ce cifră cădem? Pe cifră nouă. Nouă, nouă, nouă. De trei ori nouă. Cifra nouă înseamnă că încheie niște socoteli. Când s-a încheiat era lui Ceaușescu, sub ce cifră? Cifra nouă. Ce a însemnat 1989? Căderea Zidului Berlinului, încheierea unei etape, a fost cel mai revoluționar an în istorie. Un an care a făcut pace cu Rusia. America a dat palma cu Rusia în 1989”, a spus Carmen Harra.

Ce crede Carmen Harra despre anul 2025

2007 (2+0+0+7=9) a fost marcat de celebrul telefon Iphone, căci atunci a fost lansat. Anul 2016, guvernat tot de cifra 9, a venit la pachet cu Brexitul și alegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA. Carmen Harra crede că-n anul 2025 românii se vor confrunta cu diverse situații bizare, care vor aduce schimbări uriașe în viețile lor.

”Ce aduce 2025? Cifra nouă. Ce înseamnă nouă? Să încheie niște socoteli. Când am mai văzut noi cifra nouă? În 2016. Ce s-a întâmplat în 2016? A fost ales Trump. Dar s-a mai întâmplat ceva. Brexitul. Deci iată că evenimente majore, care un an ca 2025 le marchează, care zguduie din rădăcini omenirea, dar finalizează ceea ce se întâmplă în ultimii 9 ani, în ultimii 18 ani, în ultimii 36 de ani. Ce s-a întâmplat în 2007? Ce număr are 2007? 2 plus 7 fac nouă. A părut ce? iPhone. Cum a schimbat iPhone-ul lumea pe pământ? Incredibil, nu? Deci iată că dacă ne raportăm la cifra nouă, ne găsim o explicație că 2025 finalizează ultimii 36 de ani”, a continuat prezicătoarea.

