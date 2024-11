Ce s-a întâmplat la partajul dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană. Bruneta vrea acum să îi ia la succesiune 1/2 din avere

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au fost căsătoriți de 5 ori și tot de atâtea ori au divorțat. Ultima împăcare și separare a avut loc în 2013 – atunci când a avut loc partajul dintre cei doi. Jurnalista i-a cedat totul afaceristului, bunuri care astăzi ar fi valorat milioane de euro. Ce s-a întâmplat, de fapt, și care a fost înțelegerea dintre cei doi foști soți.

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu cunoscut în aul 2003 și tot atunci s-au căsătorit pentru prima dată. Imediat după luna de miere, cei doi au marcat primul divorț. La începutul anului 2024 au revenit la sentimente mai bune și s-au căsătorit din nou, urmând ca după câteva luni să divorțeze.

În anul 2005 și-au reînnoit jurăminte și au devenit din nou soț și soție, iar la începutul anului 2007 au decis să divorțeze. Doi ani mai târziu, în anul 2009 s-au împăcat, iar în 2012 au divorțat din nou. În vara anului 2012 au decis să-și mai acorde o ultimă șansă, iar un an mai târziu, în 2013, a avut ultimul lor divorț.

În toți acești ani de certuri și împăcări, căsnicii și divorțuri, Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au devenit părinții a doi băieți: Mihai Maximus și Eduard Gabriel. Recent, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit cum a decurs partajul – la ultimul divorț – dintre ea și afacerist. A existat un partaj voluntar în fața notarului, o înțelegere amiabilă, jurnalista fiind cea care i-a cedat tot fostului politician, fără a avea vreo pretenție financiară din partea lui.

”Divorțul, din păcate, s-a desfăcut din vina lui Silviu Prigoană. N-am avut partaj, n-am avut nimic de împărțit, nu am dorit să împart ceva bunuri cu Silviu Prigoană, ba chiar înainte de această despărțire, am avut cu el un partaj voluntar, în care i-am cedat de bună voie, în fața notarului toate bunurile pe care el le obținuse în timpul căsătoriei noastre. Bunuri care astăzi ar fi valorat… cred că peste 20-25 de milioane de euro.

Am vrut să fac gestul ăsta, pentru că am dorit să am o viață bună, eu și copiii, să nu creadă cumva că stau cu el din interes, să investească în educația copiilor, să le lase lor o moștenire, atât morală, cât și materială, și am considerat că pentru sănătatea relației noastre este bine să fac aceste lucruri”, spunea Adriana Bahmuțeanu în emisiunea lui Mădălin Ionescu.