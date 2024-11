Silviu Prigoană a fost înmormântat în mare secret! Familia a făcut anunțul oficial. Cum arată mormântul

Silviu Prigoană fost înmormântat în mare secret! Cunoscutul antreprenor și fondator al postului de televiziune Realitatea a fost condus pe ultimul drum joi seara, în cadrul unei ceremonii discrete. După eveniment, familia a emis un comunicat oficial în care a oferit detalii despre momentul solemn. CANCAN.RO are detalii, dar și imagini de la locul unde afaceristul își va duce somnul de veci. Nicio floare la cavoul afaceristului, doar steagul Americii!

Omul de afaceri a fost înmormântat în cavoul familiei din Cimitirul Evanghelic Lutheran din București, situat pe șoseaua Giurgiului nr. 4. Ceremonia a avut loc într-un cadru restrâns, în prezența membrilor familiei. Totul a fost la secret, ba chiar s-a folosit și o diversiune, atunci când trupul neînsuflețit al lui Prigoană a fost adus de la Brașov, unde i s-a făcut autopsia, la București. Două mașini au intrat la IML, miercuri, 13 noiembrie, pentru a se crea diversiunea, exclusivitate prezentată de CANCAN.RO.

Silviu Prigoană, în vârstă de 60 de ani, a decedat marți, în urma unui infarct miocardic, survenit la un restaurant din Bran. Inițial, s-a presupus că decesul ar fi fost cauzat de o asfixiere mecanică, însă examenele medicale ulterioare au confirmat infarctul drept cauză principală.

Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a afaceristului, a ieșit public și a acuzat-o pe Gabriela Lucuțar, o persoană apropiată de Prigoană și cunoscută sub numele de „Regina Întunericului”, că ar ține informațiile sub tăcere. Potrivit Adrianei, Gabriela ar fi semnat un contract de confidențialitate cu Honorius Prigoană, fiul afaceristului, prin care toate detaliile funeraliilor au fost clasificate.

De cealaltă parte, Gabriela Lucuțar a ieșit la rândul său cu declarații publice, precizând că respectă doar dorințele clare ale prietenului său decedat. Potrivit acesteia, Silviu Prigoană i-ar fi încredințat o listă cu ultimele sale dorințe, pe care și-a exprimat dorința fermă să fie respectate cu strictețe. În plus, Gabriela a subliniat că Prigoană și-a organizat din timp toate detaliile legate de locul de veci, acesta fiind pregătit cu decenii înainte.

Silviu Prigoană a fost cunoscut pentru caracterul său pragmatic și atenția la detalii, iar abordarea sa față de moarte nu a fost diferită. În timpul vieții, omul de afaceri nu a ezitat să vorbească despre acest subiect, pe care îl considera firesc și inevitabil. Potrivit unor mărturii, el ar fi pregătit locul de veci încă din urmă cu 30 de ani. Cu toate acestea, măsurile de confidențialitate impuse de familie și de cei apropiați continuă să ridice întrebări.

„Trebuie să fim pregătiți pentru plecare și nu trebuie să ne fie frică de moarte sub niciun aspect. E singurul lucru de care nu trebuie să ne fie frică pentru că e un lucru natural, exact despre asta vorbeam mai devreme, lucrul natural și istoria ar trebui să se continue. Normal că sunt pregătit, am şi locul pregătit sub tata. Noi avem un cavou și tata e la etajul trei, eu la doi și după mine următorii, e treaba lor.

Mi-am cumpărat de 30 de ani, că așa era moda. Eu nu am cumpărat cavoul ăla din motive de să-mi pregătesc viaţa veşnică. Noi avem o relație personală cu un administrator de la un cimitir, Cimitirul Luteran, și noi făceam acolo igienizări și așa mai departe…. Înţelegi, și aveau 10 containere și taxam cinci, lasă, șefu’, aveți voi bani!”, a spus Silviu Prigoană, la podcast-ul lui Buruscu’.