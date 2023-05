Carmen Harra, devastată după ce un ciclon i-a distrus vila! Câți bani trebuie să scoată din buzunar pentru reparații

Carmen Harra a mărturisit cât trebuie să investească în locuința sa din SUA, după ce un ciclon i-a afectat mare parte din casă. Clarvăzătoarea are de scos o sumă colosală din buzunar.

Carmen Harra este stabilită de mult timp în Statele Unite ale Americii. De-a lungul timpului, fenomenele meteo extreme au afectat mare parte din Statele Unite ale Americii, iar multe regiuni au avut de suferit pagube uriașe din cauza uraganelor.

De curând, casa clarvăzătoarei a fost devastată de un ciclon, iar pagubele se ridică la o sumă uriașă.

Cât de grav i-au afectat inundațiile casa clarvăzătoarei: „Trei zile am stat sub apă, fără niciun ajutor”

Casa a fost distrusă complet de un ciclon, iar pentru a-și reface vila, Carmen Harra este nevoită să investească o sumă uriașă de bani – peste 140.000 de dolari. Nu este prima dată însă, când casa ei este afectată de astfel de fenomene naturale extreme. De-a lungul timpului, Carmen Harra a trecut prin multe momente grele cauzate de vremea capricioasă din SUA.

În urmă cu câțiva ani, uraganul Irma a provocat pagube majore la proprietatea sa. Clarvăzătoarea a povestit despre experiența neplăcută pe care a trăit-o în timpul inundații puternice din Florida. Harra susține că atât casa, cât și mașina ei de lux, în valoare de peste 100.000 de dolari, au fost afectate.

„Apă ca să se ridice atât de mult nu s-a întâmplat 1000 de ani în Florida. Nu ne-a anunțat nimeni, nimeni nu ne-a avertizat.

Trei zile am stat sub apă, fără niciun ajutor, fiindcă nimeni nu putea să intre în aria asta. Dacă ieșeam din casă, înotam efectiv în jurul casei. Mașina mea a intrat complet sub apă, am aruncat-o la gunoi, că ce să fac. Datorită unor prieteni extraordinari români am reușit să îmi refac casa foarte repede. Am prieteni care sunt complet sinistrați, nu mai au locuințe, sunt total pe drumuri. Mașina mea e de 100.000 de dolari, iar casa vreo 140.000 de dolari reparații”, a declarat Carmen Harra, pentru Wowbiz.

