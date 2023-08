Carmen Harra, previziuni neașteptate pentru toamna lui 2023. Românii trebuie să fie pregătiți: ”O să pornim într-o altă direcție”

Carmen Harra face noi previziuni pentru toamna anului 2023. Celebra prezicătoare n-are vești tocmai bune pentru români, începând din luna septembrie. Clarvăzătoarea susține, printre altele, că problemele materiale nu se vor rezolva în perioada ce urmează, iar prețurile vor continua să crească. Totuși, lucrurile se îndreaptă spre sfârșitul anului, când oamenii vor avea parte de mai multă liniște și mai puțină suferință.

Pentru că toamna se apropie cu pași repezi, Carmen Harra a făcut previziuni pentru toți românii. Prezicerile ei nu sunt tocmai bune, căci se anunță scumpiri în continuare, iar problemele materiale ale oamenilor nu se vor rezolva în perioada următoare, susține clarvăzătoarea. Aceasta este de părere că atenția va fi îndreptată către Vladimir Putin, Biden și Regele Charles, la fel ca-n anii trecuți când toți ochii erau ațintiți către alte personalități mari ale lumii. De asemenea, prezicătoarea este sigură că anul 2023 a fost unul din ultimii 10 ani karmici.

“Problemele materiale nu se pot rezolva pe parcursul acestei perioade. Vor continua aspectele legate de inflație, vom vedea că prețurile continuă să se scumpească. Și asta nu e ceva care se poate rezolva pe parcursul anului care vine. Dar anul care vine are o forță, parcă o forță Divină neobișnuită. Atrăgând atenția asupra unor capete mari ale lumii, cum ar fi Biden, cum ar fi Prințul Charles și Papa de la Roma.

Sunt oameni pe parcursul acestei perioade care vom vedea că vor trece prin transformări uluitoare! Iată că așa cum am spus în 2021, 2022 atrage atenția asupra Reginei Angliei și asupra lui Putin. Toamna 2023 atrage atenția și asupra lui Putin, dar și asupra lui Biden, Regele Charles și asupra catolicismului. De aceea, din multe puncte de vedere este un timp de cotitură. Acest an a fost unul din ultimii 10 ani karmici. Are o semnificație majoră în evoluția noastră”, a transmis Carmen Harra, potrivit Ciao.ro.

Carmen Harra, previziuni pentru toamna lui 2023

Carmen Harra crede că toamna acestui an va aduce echilibru în lume, mai mult decât oricând. Este o ocazia bună pentru ca oamenii să-și organizeze viețile și să-și pună la punct viitorul.

“Toamna 2023 vine cu un timp inteligent. Energetic, este o perioadă care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie. Spre o nouă monedă unică internațională, ne organizăm într-o altă direcție. Este o perioadă de revelație, este un timp în care restructurăm conceptele greșite. Parcă ne iluminăm. O să pornim într-o altă direcție”, a mai explicat Carmen Harra, pentru sursa citată.

Aceasta îi asigură pe români ca va urma o perioadă cu mai multă liniște și mai puțină suferință. „Pentru români, surprize, persoane noi la guvernare. Dorința de a scăpa de vechii conducători, care cred că se va manifesta la final de an 2023. Dar per total vom avea mai multe bucurii. Mai multă liniște, mai puțină suferință”, a mai adăugat Carmen Harra.