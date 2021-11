Carmen Harra s-a înșelat! Ce previziune a făcut pe 15 iulie, despre Benone Sinulescu, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV

Cântărețul Benone Sinulescu a murit la vârsta de 84 de ani, în cursul zilei de joi. De o perioadă, acesta se confrunta cu anumite probleme de sănătate, iar o pneumonie agravată i-a fost fatală. Ce previziune făcuse Carmen Harra, în data de 15 iulie, legată de Benone Sinulescu?

La momentul respectiv, Benone Sinulescu se confrunta cu probleme de sănătate. Prezicătoarea Carmen Harra spunea, atunci, că artistul va trece cu bine peste perioada care i-a încercat sănătatea și că se va vindeca. La câteva luni distanță, însă, cântărețul de muzică populară s-a stins din viață, la vârsta de 84 de ani, confruntându-se cu o pneumonie agravată.

”Trece printr-un moment puțin dificil al vietii lui, dar personal cred că o să treacă peste această încercare. Poate să mai dureze câteva luni, însă simt că o să se echilibreze și o să își revină. Am un sentiment pozitiv. Calculele arată destul de bine, deci să ne rugăm pentru acest artist unicat să treacă cu bine. Are puterea, dată fiind codificarea lui divină să treacă peste această încercare, are potențialul să treacă în următoarele săptămâni, trei luni”, spunea, atunci, Carmen Harra.

În emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, fostul impresar al artistului spunea: ”Vestea bună este că viața lui Benone Sinulescu a fost salvată, vestea proastă e că am ajuns să discutăm cu domnul Arafat, care s-a pus la dispoziția noastră și a încercat să ne ajute cu mai mulți specialiști din România. Cea mai mare problemă este că o arteră care hrănește creierul e astupată în proporție de 80%”.

La momentul acela, când nea Beni se confrunta cu probleme de sănătate, și soția lui, Elena Sinulescu, a făcut o serie de declarații: ”Dragi prieteni, admiratori ai lui Benone Sinulescu. Având în prim-plan preocuparea pentru starea de sănătate a soțului meu, pe de o parte, dar și dorința acestuia de a expune publicului doar actul artistic și mai puțin problemele de sănătate specifice vârstei, am evitat mediatizarea situației medicale a soțului meu.

Totuși, situația impune câteva precizări: În urmă cu câteva săptămâni, soțul meu a fost consultat la o clinică de specialitate din Timișoara de către un medic, profesor universitar, a efectuat analize medicale inclusiv computer tomograf și urmează un tratament pentru afecțiunea cronică constatată. În dimineața zilei de joi 08.07.2021, Benone Sinulescu nu a fost găsit inconștient, ci a căzut și nu a dorit să fie internat”.

Benone Sinulescu a murit la 84 de ani

Benone Sinulescu, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Artistul se confrunta, de o bună perioadă, cu probleme grave de sănătate. Potrivit primelor informații, o pneumonie agravată i-a fost fatală. Artistul a murit la ora 14:30. În iulie, Benone Sinulescu a fost internat la spital după ce a fost găsit prăbușit în casă. Ulterior, după ce și-a mai revenit, a fost dus la o clinică de recuperare. Din păcate, pe 18 noiembrie, și-a dat ultima suflare.

„Da, din pacate e adevărat. A avut o pneumonie agresivă și a murit înecat”, a declarat Ionuț Pavel, fostul impresar al artistului.

