Carmen Tănase a trecut prin cele mai grele clipe ale vieții sale: ”Se întâmplă că aveți o tumoră pe măduvă”

Carmen Tănase a vorbit despre cea mai grea perioadă a vieții sale. Actrița a avut o tumoră pe măduva spinării și risca să rămână paralizată. Din fericire, vedeta a ajuns la timp la doctor și a scăpat cu bine, după o operație destul de grea.

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Carmen Tănase și-a deschis sufletul și a povestit de unul dintre cele mai negre episoade ale vieții sale. Actrița a vorbit despre perioada de acum trei ani, când ea începuse să nu își mai simtă normal unul dintre picioare.

Carmen Tănase: ”Pericolul era paralizie de la gât în jos”

După ce unul dintre picioarele sale i-a dat câteva semnale că ceva nu este în regulă cu coloane ei, vedeta s-a dus imediat la doctor pentru a face un RMN. Ceea ce a aflat acolo, a șocat-o de-a dreptul. Se pare că artista avea o tumoră pe măduva spinării.

„Mă durea piciorul, îl simțeam altfel, diferit, parcă nu era piciorul meu. Uneori îngheța, alteori aveam ace așa în el. Și am zis, cu siguranță, de la coloană.

Aveam problemele mele cu colana și am zis să mă duc să-mi mai fac un RMN și, din greșeală, s-a deschis câmpul ăla la RMN mai mult. Și după ce am stat 45 de minute acolo mi-au zis «Mai intrați o dată» și mi-au pus un grilaj pe cap. Și după, am văzut o atmosferă acolo, intrau unii, alergau, vorbeau în șoaptă. Domnul doctor de acolo de la RMN mi-a zis: «Se întâmplă că aveți o tumoră pe măduvă». Asta se întâmpla acum trei ani,

Mi-au arătat-o. Măduva se subția și stătea să se rupă și a zis că nu mai e timp, pentru că din clipă în clipă, se poate întâmpla ca aia să se rupă și dacă se rupea măduva, pericolul era paralizie de la gât în jos. În trei zile m-am operat”, a declarat Carmen Tănase, în cadrul emisiunii Vorbește Lumea.

