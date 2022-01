Carmen Tănase i-a mărturisit lui Mihai Morar care a fost cel mai greu moment din viața ei

Atunci când o asculți vorbind pe Carmen Tănase ai senzația că asculți discursul celei mai puternice femei din lume. Cu o vorbă apăsată, de-o lejeritate care uneori stârnește hohote de râs, actrița nu se ascunde în spatele metaforelor doar de dragul unei impresii plăcute.



Îi place să spună lucrurilor pe nume și, în egală măsură, îi place să mângâie cu blândețea unei mame. Iată, o personalitate care este caracterizată de contraste, de unde, probabil, i se trage și succesul.

În timpul celor 120 de minute petrecut alături de Mihai Morar, într-o discuție pentru un nou episod al podcastului „Fain & Simplu”, actrița a făcut o sumedenie de mărturisiri. De la drama pierderii soțului și până la părerea strict personală pe care o are despre certificatul verde, nimic nu a fost ratat.

Cu deschiderea de care poate fi capabilă o femeie care încă suferă după pierderea jumătății ei, Carmen Tănase i-a povestit lui Mihai Morar care a fost unul dintre cele mai grele momente din viața ei.

„A fost un moment foarte greu… (N.Red. pierderea soțului ei) Nu știu dacă cel mai greu, poate că cel mai greu… Nu! Poate că egal cu ăsta a fost cel în care l-am pierdut pe tata, dar a fost un moment… Un moment amar că nu am putut să… Eu m-am luat la trântă.. reminiscențe din băiețismul copilăriei, eu m-am luat la trântă cu doamna aceea periculoasă în negru și am zis „te înving eu pe tine”, nu mi-e frică de tine și eu te înving!

Și faptul că nu am reușit să o înving a fost ceva… Pentru că eu i-am dat lui Țucu tot timpul speranțe așa am considerat eu atunci să îi ascund adevărul și să îi dau speranțe ca el să fie pozitiv, pentru că pozitivismul în gândire te ajută foarte mult și într-o boală fizică. Și tot timpul i-am zis că o rezolvăm… Nu mai eu știu ce era în spatele acestei chestii și am ținut-o așa până în ultimul moment. Și m-a învins asta pe mine (moartea n.r), m-a învins. El știa diagnosticul, dar i-am zis că putem învinge diagnosticul, că se poate, eu știam că nu se poate.”, a povestit actrița în cel mai nou episod l podcastului „Fain & Simplu”, moderat de Mihai Morar.

„Am purtat conversația cu Carmen Tănase cu o zi înainte de a împlini 61 de ani. Episodul e o poveste de viață a unui om care nu pretinde că poate da lecții de viață. E un episod despre marile întâlniri ale vieții sale, despre oamenii care au clădit-o, de la tatăl, care rămâne „bărbatul vieții mele”, până la fiul, „marea mea întâlnire”, alături de care s-a mutat, anul trecut, într-o casă, la țară.”, este, iată, concluzia lui Mihai Morar după 2 ore de discuții cu actrița, pentru un nou episod al podcastului „Fain & Simplu„.