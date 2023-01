Carmen Tănase, la un pas de tragedie! Casa ei, pe punctul de a lua foc: ”Eram panicată”

Carmen Tănase a avut parte de o mare sperietură, în urmă cu ceva timp. Casa actriței a fost pe punctul de a lua foc, lucru care a iscat multă panică și îngrijorare.

În urmă cu doi ani de zile, Carmen Tănase a luat decizia de a părăsi Bucureștiul aglomerat pentru a se muta la țară. Actrița a cumpărat o casă în apropiere de Târgoviște, pentru a duce un trai liniștit alături de mama și fiul său. (CITEȘTE ȘI: S-A AFLAT! CE VICIU NOCIV ARE CARMEN TĂNASE)

Cum a fost Carmen Tănase pe punctul de a-și pierde casa, într-un incendiu

Actrița a povestit că la începutul acestui an noua sa locuință putea să ardă, într-un incendiu. Totul s-a întâmplat din cauza unui stâlp de curent, care avea firele arse și ieșeau scântei.

„Sunt într-o panică totală tot timpul, dacă mă scoți din priză, mor. Mereu intervine câte ceva, cum a fost faza cu curentul, de am crezut că mor.

Aveam repetiție, nu am mai putut ajunge. De la stâlpul de la poartă, de la firele de sus, curgeau scântei. Eram în panică, nu aveam cum să plec. S-a depistat la o căsuță din plastic de pe perete că firele erau arse. Puteam lua foc. A fost circ”, a declarat actrița, potrivit Impact.

Cum e viața la țară pentru Carmen Tănase

Deși s-a retras la țară pentru o viață liniștită, Carmen Tănase abia apucă să dea pe acasă. Proiectele pe care le are în derulare îi ocupă foarte mult timp, iar acasă sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facă de una singură. (VEZI ȘI: CAMEN TĂNASE DEZVĂLUIE CÂT DE GREU ÎI ESTE SĂ LUCREZE CU ANGHEL DAMIAN: „LA UN MOMENT DAT NU MAI AVEAM LACRIMI, SECASEM”)

„Am probleme tot timpul. Mereu apare ceva, sunt foarte multe de făcut și doar eu mă ocup de toate. E mai greu decât la bloc, am un om care mă ajută, nu pot să tund eu iarba singură. Mama are 91 de ani, mai mult încurcă treaba, prefer să stea în casă. Ea crede că mai are 25 de ani.

Nu prea apuc să stau acasă, apuc să petrec doar o zi pe lună, când sunt cam 7.000 de chestii de făcut. De obicei plec dimineața, mă întorc noaptea. La teatru nu avem zile libere, sâmbătă e repetiție, de obicei, iar duminică avem spectacol”, a mai spus artista, pentru sursa de mai sus.