Carnea de miel, mai scumpă anul acesta! Românii sunt nevoiți să vâneze reducerile!

Paștele este la doar câteva zile, iar românii sunt puși în dificultate de prețurile crescute la alimentele pe care își doresc să le pună pe masa de Paște. De exemplu, carnea de miel, care anul acesta are un preț mult mai mare față de anii precedenți. Nici celelalte alimente nu au prețuri rezonabile, totul din cauza inflației!

Așadar, cei care vor să respecte tradiția și să pună pe masă, în ziua Învierii, preparate pe bază de carne de miel vor fi nevoiți să bage adânc mâna în buzunar. În supermarketuri costurile diferă ușor, cel mai mic tarif per kilogran fiind de 40 de lei, regăsit la promoție.

La Lidl, de exemplu, organele de miel pentru drob costă 64,9 lei per kilogram, în timp ce sfertul posterior de miel costă 59,9 lei per kilogram. În magazinele Carrefour, kilogramul de pulpă de miel cu os costă 42,49 de lei. În medie, la Kaufland, prețul cărnii de miel este de 54,99 de lei per kilogram, în timp ce la Mega Image găsim carnea și la 40 de lei per kilogram, la promoție. Așadar, românii vor trebui să fie mai cumpătați anul acesta, dacă vor să rămână cu bani și după Sfintele sărbători de Paște