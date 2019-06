Casa Regală britanică este în căutarea unor noi angajaţi. Ce salarii oferă

Casa Regală britanică este în căutarea unor noi angajaţi care să-i adapteze strategia de comunicare la cerinţele actuale.

Palatul Buckingham a postat o ofertă de serviciu pentru funcţia de Ofiţer de Comunicare.

Acesta va răspunde la întrebările ziariştilor şi va scrie pentru site-ul oficial al familiei regale. Pentru toate acestea va fi răsplătit cu 30.000 de lire sterline pe an, mese de prânz gratuite şi prime generoase de vacanţă.

Prinţul Charles şi soţia sa Camilla doresc şi ei să angajeze o persoană care să le administreze activitatea pe reţelele sociale.

Are primul membru birasial, cu cetățenie americană

Nasterea bebelusului lui Meghan Markle a creat un precedent in casa Windsor, fiind vorba de singurul membru “birasial” prin nastere al regalitatii britanice, relateaza luni ziarul spaniol ABC.



Curtea reginei Elisabeta a II-a a primit luni un nou membru care a facut istorie doar prin nasterea sa si care devine un simbol al evolutiei acestei monarhii, considerata una dintre cele mai conservatoare. Baietelul printului Harry si al lui Meghan Markle este primul membru regal birasial nascut in casa Windsor, un adevarat eveniment in monarhiile europene.