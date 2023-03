Căsnicia Oanei Matache cu Răzvan Miheț a fost sortită eșecului din prima zi: „Nu i-a fost deloc favorabil”

În jurul despărțirii dintre Oana Matache și Răzvan Miheț s-a creat un adevărat scandal. Totul a pornit de la Gina Matache, care nu vede cu ochi buni noua relație a fiicei sale și cumva aruncă vină divorțului și asupra lui Radu Siffredi. Însă, se pare că mariajul dintre Oana Matache și Răzvan Miheț a fost sortit eșecului încă din prima zi.

Clarvăzătoarea Carmen Harra a făcut o radiografie a căsniciei pe care Oana Matache și Răzvan Miheț au avut-o și a tras concluzia. Potrivit spuselor acesteia, cei doi au fost sortiți să se despartă și asta din cauza datei în care au ales să se căsătorească. Oana Matache și Răzvan Miheț și-au unit destinele în data de 28 mai 2017, una fatidică.

Se pare că nunta celor doi a avut loc într-un moment energetic deloc favorabil. Indiferent de cum mergeau lucrurile aceasta se termina în 7 sau 12 ani.

„Când ne considerăm data de căsătorie este important să ne gândim energetic. Codificarea aia ne ajută sau nu? Oana pornește cu piciorul stâng în căsătoria cu Răzvan. Căsătoria făcută pe momentul ăla energetic spune clar că aici poate să dureze 7 ani, 12 ani și pe urmă se încheie. Ea din start, neștiind lucrurile astea…Căsătoria ei nu a fost pe termen lung, ci de termen scurt.

Acest 28 mai 2017 nu i-a fost deloc favorabil Oanei, dar absolut deloc. Dacă noi am creat un precedent, de exemplu un divorț, există posibilitatea și a celui de-al doilea. Pericolul pe care Oana îl creează este al celui de-al doilea divorț în cazul unei căsătorii cu acest Radu. Pornim cu Radu, dar nu știu câți ani, poate nu mai mult de 3, poate 7, dar nu e de bătaie lungă. Mă întreb dacă îi ajunge să se căsătorească cu el”, a declarat Carmen Harra, potrivit WOWbiz.ro.

„M-am abținut până acum”

După despărțirea de Răzvan Miheț, Oana Matache și-a refăcut viața sentimentală alături de Radu Siffredi. Cei doi au intrat în atenția generală, după ce mama Oanei a făcut diverse declarații la adresa noului iubit. Gina Matache nu îl consideră deloc potrivit pe bărbat pentru fiica ei și pare că vrea cu orice preț să îi despartă.

După declarațiile făcute de Gina Matache, relația celor doi a intrat sub lupa publică, iar comentariile negative nu a întârziat să apară. Deși inițial a încercat să ignore totul, Oana Matache nu s-a mai abținut și a reacționat.

„M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu to begin with), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez. Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață și să o jignească în repetate rânduri, în așa hal cum au făcut-o anumite persoane.

Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în utlima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră.

Acest înveliș de catastrofă pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător atât pentru mine, cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea. Îmi doresc foarte mult ca acest scandal să ajungă la final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care eu aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educ copiii”, a spus Oana Matache.

