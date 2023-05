Cât a ajuns să coste un apartament cu 3 camere în centrul Brașovului. Anunțul făcut de ANAF a stârnit reacții: „Ofer 300.000 de euro pe el”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a luat pe români prin surprindere, după ce a pus la vânzare un apartament cu 3 camere situat în municipiul Brașov. Anunțul făcut de Fisc a stârnit reacții pe internet!

Un anunț de pe internet, în care este pus la vânzare un apartament cu 3 camere situat într-o zonă bună din municipiul Brașov, a stârnit mult amuzament, dar și revoltă în rândul internauților. ANAF a scos la vânzare locuința respectivă, însă, cu siguranță, inspectorii fiscali nu se aștepta la asemenea reacții din partea oamenilor. Când au văzut prețul uriaș, mulți n-au știut ce să facă: să plângă, ori să râdă!

Imobilul scos la vânzare de Fisc se află într-o zonă excelentă din Brașov. Mai exact, în apropierea Centrului Nou al orașului, sub Tâmpa. În anunțul de vânzare, ANAF-ul informează că apartamentul are 3 camere, bucătărie, baie, debara şi un grup sanitar. Locuința are o suprafață totală de 77,83 m, iar prețul cerut este de 349.436 lei, fără TVA, undeva la 70.000 de euro, notează Fanatik.

Anunțul făcut de ANAF a stârnit amuzament printre internauți

Cum era de așteptat, anunțul a stârnit o mulțime de reacții pe internet. Postarea făcută de ANAF a fost luată cu asalt de către oameni. Internauții s-au amuzat teribil atunci când au văzut prețul apartamentului și nu s-au putut abține de la comentarii. Mulți sunt cei care spun că prețul este unul foarte mare pentru Brașov. Alții au ținut să facă diferite comparații hilare: ”Ofer 300.000 euro pe el plus un Bentley Continental cadou ANAF-ului pentru ofertă”, a fost doar unul dintre mesajele din online.

Bineînțeles că, au fost și oameni interesați, care susțin că prețul este unul bun pentru un apartament cu 3 camere în Brașov. Totuși, au avut un lucru de punctat: prețul este corect în funcție de zona în care este poziționat! ”Unde în Brașov? Prețul este ok, dar depinde de zonă”, a comentat cineva.

Un alt anunț care a stârnit controverse pe internet vine tocmai din Galați. Direcția generală executări silite cazuri speciale, prin Serviciul executări silite cazuri speciale regional Galați, a organizat o licitație pentru un apartament cu 3 camere + dependințe + balcon. Prețul de pornire al licitației este de 320.770 lei (fără TVA). Astfel de anunțuri făcute de ANAF stârnesc mereu diverse reacții pe internet.