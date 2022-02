Cât câștigă Marian Godină după 16 ani în Poliția Română. “O să-mi dau demisia înainte de a începe să mă plâng”

Marian Godină a dezvăluit, pe blogul personal, ce salariu are, după o carieră de polițist de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale cu 16 ani de vechime. Omul legii susține că, de la o vârstă, satisfacția profesională e umbrită de nemulțumirile financiare și anunță că își va da demisia înainte de a se plânge.

“Eu știu cum e să fii polițist și știu destul de bine, după ce am petrecut aproape 16 ani în Poliția Română. La un moment dat nu te mai poți motiva amăgindu-te că faci ceea ce îți place dacă satisfacția financiară e inexistentă”, a spus Marian Godină care a dezvăluit, totodată, în detaliu ce salariu are.

“Consider că e de interes public să se știe ce salariu are un polițist de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, după 16 ani vechime, petrecuți toți doar în operativ. Cel puțin, pe mine m-ar interesa să știu asta dacă nu aș fi polițist și aș ști astfel și ce așteptări să am de la el”, a spus Marian Godină pe blogul personal.

Godină: “Nu te mai poți motiva dacă satisfacția financiară e inexistentă”

“Doar că, odată cu înaintarea în vârstă, trecerea prin diferite etape ale vieții și evoluția ta ca individ, remunerația primită lunar capătă treptat un loc din ce în ce mai important ajungând chiar să surclaseze importanța plăcerii față de ceea ce faci.

Cu alte cuvinte, la un moment dat nu te mai poți motiva amăgindu-te că faci ceea ce îți place dacă satisfacția financiară e inexistentă. (…)

Și ca să nu vă mai țin în suspans, pentru luna ianuarie, am încasat un salariu de 3.689 de lei, din care 872 de lei îi reprezintă orele de weekend, adică bani pe care nu i-aș fi luat dacă nu aș fi lucrat sâmbăta și duminica.

Sub 5000 de lei pe card la final de lună

La suma de 3689 de lei s-a adăugat norma de hrană în valoare de 1002 lei și norma de echipament (care va fi tăiată) în valoare de 262 de lei. Deci 3689+1002+262=4953 de lei (total pe card).

Pentru acuratețe, spre sfârșitul lunii ianuarie, de prin 22 ianuarie, cred, am intrat în concediu, astfel că salariul ar fi fost cu vreo 100-150 de lei mai mare pentru cele câteva zile în care am fost în concediu.

Concediul l-am prins mai mult în luna februarie, deci în martie voi lua salariul mult mai mic. Ținând cont că am 15 ani vechime și gradul profesional de agent șef (4 trese) și ăsta e salariul meu, probabil că la început, fără vechime, vă veți apropia de vreo 3500 de lei salariu, dacă aveți norocul să lucrați și weekend-uri. Dacă veți lucra numai de luni până vineri, în jur de 3000 de lei.

“Din păcate, după 15 ani în Poliție…”

Explicații pentru cei care înțeleg că mă plâng: nu mă plâng, o să-mi dau demisia înainte de a începe să mă plâng. Din păcate, după 15 ani în politie, mulți polițiști nu prea mai au alte variante, de aceea sunt nevoiți să rămână deși nu sunt mulțumiți”, a mai explicat polițistul Marian Godină pe blogul său.

