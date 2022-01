Marian Godină i-a luat apărarea polițistului care a accidentat mortal o fetiță: “Campanie de denigrare. Nu a văzut!”

Marian Godină i-a luat apărarea polițistului de 27 de ani care a accidentat-o mortal, chiar pe trecerea de pietoni, pe Raisa Nicoleta, o fetiță de 13 ani. Acesta consideră că totul reprezintă, de fapt, o campanie de denigrare a Poliției Române, începută de o lungă perioadă de presă, politicieni și persoane publice.

Accidentul rutier s-a produs joi, 13 ianuarie, pe strada Laminorului din sectorul 1 al Capitalei. Două fetițe, de 11 și 13 ani, au fost lovite de mașina de poliție când traversau strada. Fetița de 11 ani a fost grav rănită și transportată la Spitalul Grigore Alexandrescu, starea ei fiind stabilă. Din păcate, Raisa a decedat la locul accidentului.

Pe Facebook, într-un text intitulat “M-aș fi simțit laș dacă nu aș fi scris asta”, Marian Godină precizează că reacția oamenilor cu privire la acest caz este greșită, fiind de părere că de vină pentru ce se întâmplă în prezent sunt presupusele “campanii de denigrare” începute cu mult timp în urmă împotriva Poliției.

“Acest val uriaș de ură nu este altceva decât rezultatul adevăratelor campanii de denigrare a Poliției și a polițiștilor susținute de ani de zile de presă, politicieni și persoane publice. Despre accidentul mortal de acum câteva zile s-au scris deja sute de articole și s-au postat mii de comentarii. Nu am citit încă niciun articol obiectiv, cu explicații pe înțelesul tuturor, ci doar articole care să atragă cât mai multe comentarii, cât mai multe opinii. Pentru că rolul prioritar al presei se pare că a devenit acela de a vinde și mai puțin de a informa corect și obiectiv. Unii politicieni și persoane publice au găsit și ei un bun prilej de a se băga în seamă urcându-se pe valul de ură pentru a mai câștiga puțină simpatie și notorietate. Faza cu polițistul lovind cu piciorul a plecat de la o fotografie în care se vede pantoful polițistului în contact cu corpul fetiței. O fotografie. Și o declarație a unor martori, aceiași care au declarat că polițistul nu a sunat la 112, ci doar și-a anunțat colegii”, a scris Marian Godină, pe blogul său personal.

Marian Godină: “Afirmații făcute doar pentru a întărâta publicul”

Marian Godină admite că agentul care a accidentat minorele circula cu viteză mare, însă este ferm convins că polițistul de 27 de ani nu le-a observat.

“Momentul impactului a fost surprins de camerele video și l-am văzut cu toții. Nu pot spune ce viteză avea mașina de poliție, doar o expertiză va stabili asta, dar e clar pentru oricine că circula cu viteză mare, mai mare decât cea maxim legală. E la fel de clar că asta a fost una dintre cauzele accidentului. În aceleași imagini se vede că șoferul nu a schițat niciun gest, lucru ce poate însemna că nici nu le-a văzut pe cele două fete. În apelul la 112 zice că a lovit un singur copil, deci clar nu a văzut ce a făcut. Motivele pentru care nu le-a văzut le putem doar bănui. Sau poate ar trebui să-l întrebăm pe doctorul Vasi ori pe politicianul Ungureanu, cei care fac afirmații certe fără să aibă habar despre ce vorbesc, doar pentru a-și ‘întărâta’ publicul. Revenind pe imagini, tot acolo se mai vede un lucru despre care nu prea zice nimeni nimic, de teama ca nu cumva să se interpreteze că încearcă să ia apărarea polițistului și să-și atragă linșajul public”, susține polițistul.

“Să vorbești de mușamalizare e scandalos”

În continuare, Maria Godină nu înțelege de ce se vorbește despre mușamalizare în acest caz, acesta fiind ferm convins că autoritățile vor lua decizia care se impune.

“Cele două fetițe au alergat pe trecerea de pietoni. Nu e o bănuială, nu e o presupunere, nu e declarația vreunui martor, e o certitudine. Se vede pe filmare momentul în care încep să alerge, anticipând probabil că vor avea timp să treacă. Un alt aspect este starea trecerii de pietoni al cărei marcaj nu e vizibil. Administratorul drumului va fi sigur parte în proces. Despre mușamalizare încă se vorbește. Și ăsta e un subiect scandalos. Nu cred că există vreun jurnalist care să creadă asta, dar totuși scriu lăsând cititorului o portiță pentru a se gândi în continuare la o posibilă mușamalizare.E greu pentru mulți să facă diferența dintre intenție și culpă, mai ales că aici e vorba de un polițist. Se cere arestare, închisoare pe viață, moarte, împușcare etc.”, a mai scris Marian Godină.

“Învățați copiii cum să traverseze strada corect”

În final, Marian Godină precizează că are o experiență de zece ani la Poliția Rutieră și că nu știe de vreo situație în care autorul unui accident mortal să fie reținut, arestat sau condamnat la închisoare cu executare.

“În cei peste 10 ani în care am lucrat la Poliția Rutieră nu am întâlnit absolut niciun caz de accident mortal la care autorul să fie reținut, arestat sau condamnat cu executare. Mă refer aici la cele la care autorii aveau permis de conducere și nu erau sub influența alcoolului. Tot ce am scris mai sus sunt lucruri reale, nu presupuneri. Articolul nu are rolul de a-i lua apărarea polițistului, deși recunosc că îmi pare foarte rău pentru el, ci are rolul de a informa corect pe cei care caută asta în locul știrilor scandaloase. Oricum judecarea lui va avea loc în instanță, pe bază de probe, nu după ce zice Vasi, Emanuel sau Marian pe Facebook. În final, învățămintele care pot fi trase ar fi următoarele: conduceți preventiv, fiți atenți la drum, nu la altceva, învățați copiii cum să traverseze strada corect, nu excludeți niciodată că așa ceva nu vi s-ar putea întâmpla niciodată, dar faceți tot ce puteți ca să nu vi se întâmple, nu mai credeți tot ce auziți”, a încheiat Marian Godină.