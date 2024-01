Cât cere Dana Roba pentru un pensat? Oamenii au luat-o razna când au văzut preţurile: „Bătaie de joc”

Anul ce a trecut a fost unul greu pentru Dana Roba. Make-up artista aproape a fost omorâtă de fostul partener, însă nu a lăsat această tragedie să îi strice viața. Imediat cum s-a pus pe picioare, s-a întors la muncă, iar clientele sale au fost cât se poate de fericite. Dana Roba este un make-up artist de succes, însă prețurile practicate de aceasta i-au revoltat pe unii. Cât cere bruneta pentru un pensat?

Dana Roba este unul dintre make-up artiștii din România cu renume și multe sunt doamnele și domnișoarele care apelează la serviciile acesteia. Pe lângă machiaj și coafat, aceasta se ocupă și de pensat, însă prețul pentru un astfel de serviciu a fost motiv de dispută în mediul online. Se pare că unii consideră că make-up artista ar încerca să profite de evenimentul nefericit din viața ei cerând mult prea mulți bani pentru un simplu pensat.

Așa cum spuneam, anul trecut a fost unul greu pentru Dana Roba. Aceasta a fost bătută până aproape de moarte de fostul partener, ajungând la spital în stare gravă. Deși medicii nu îi dădeau prea multe șanse de supraviețuire, bruneta și-a revenit miraculos, iar în numai șapte săptămâni de la evenimentul tragic s-a întors la muncă.

După ce și-a reluat activitatea, make-up artista și-a făcut publică lista de prețuri și a așteptat clientele să se reîntoarcă la ea. Astfel, un machiaj pentru mirese realizat de Dana Roba costă 400 de lei, iar dacă acestea vor să se și coafeze, suma ajunge la 700 de lei.

De asemenea, make-up artista a anunțat că se ocupă și de stilizatul sprâncenelor, iar prețul unui pensat este de 150 de lei. Acest preț i-a nemulțumit pe fani, mulți fiind cei care au criticat-o spunând că încearcă să se îmbogățească de pe urma calvarului prin care a trecut. Însă, Dana Roba le-a răspuns imediat cârcotașilor.

„Nu înțeleg de unde atâta hate? Vreau să văd una din voi, dacă ați fi fost în comă 48h, să vă întoarceți la munca după 7 săptămâni… Nu vă este rușine? Cine își cumpără haine de la Zara nu înseamnă că Gucci sunt urâte… fiecare intră în magazinul unde îi permite bugetul. Am pus acest preț tocmai că îmi selectez clientela. Eu nu am nevoie de cantitate, am nevoie de calitate! Sper că sunt destul înțeleasă. Vă mulțumesc!”, a scris Dana Roba, în mediul online.