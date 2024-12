Cât costă o bere în restaurantul lui Dani Oțil din București. Prețuri uriașe în localul matinalului de la Antena 1

Dani Oțil se află de ceva vreme în lumina reflectoarelor și are numeroși fani. Atunci când au auzit că matinalul de la Antena 1 și-a deschis restaurant, mulți au fost cei care și-au dorit să îi treacă pragul și să testeze preparatele din loculul acestuia. Însă, cei care au ajuns acolo au concluzionat repede un lucru: prețurile practicate de Dani Oțil la restaurantul său sunt unele destul de piperate. Cât costă o bere?

În urmă cu câțiva ani, Dani Oțil s-a lansat în lumea afacerilor, în anul 2016 deghizând un restaurant în care, potrivit zvonurilor de la acea vreme, ar fi investit peste 100.000 de euro. Are și un partener în această afacere, dar și mai mulți angajați. Localul lui Dani Oțil se află în zona de nord a Bucureștiului, iar de multe ori prezentatorul TV a fost acuzat că are prețuri piperate în locația sa.

De-a lungul timpului, restaurantul lui Dani Oțil a fost vizitat de o mulțime de clienți, iar mare parte dintre aceștia spun că matinalul ar practica niște prețuri destul de piperate. De exemplu, o supă de cocoș cu găluște costă 35 de lei, un ciolan de purceluș costă 92 de lei, iar saramura de caracatiță costă 110 lei.

Și în ceea ce priește băuturile, prețurile sunt unele destul de mari. Un suc la 250 ml costă 16 lei, o bere la sticlă de 330 ml costă 22 de lei, iar o bere la draught de 350 ml costă 20 de lei. Ei bine, având în vedete plângerile referitoare la prețurile din restaurant, Dani Oțil a reacționat și spune că din punctul lui de vedere, prețurile se justifică și chiar sunt destul de mici având în vedere locația restaurantului, dar și calitatea preparatelor.

Însă, valul de critici asupra prețurilor practicate de Dani Oțil a fost susținu chiar și de către colegii lui de breaslă, care de-a lungul timpului au făcut numeroase glume pe această temă. În cadrul unui podcast, Răzvan Simion și Mihai Bobonete s-au amuzat copios pe marginea acestui subiect.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că «Neața cu Răzvan și Dani» rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani?

Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete.