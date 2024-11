Cât costă o oră de tenis la clubul lui Cosmin, fiul lui Călin Georgescu. Prețul diferă în funcție de anotimp

Călin Georgescu, cel care s-a clasat pe locul I la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, se poate lăuda cu o familie împlinită. Candidatul independent și soția sa, Cristela, au un fiu, pe nume Cosmin. Acesta este fost tenismen, iar acum deține un club de tenis în zona Herăstrău din București. Află, în articol, cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să închirieze spațiul pentru o oră.

Călin Georgescu a fost numit candidatul surpriză, după rezultatele alegerilor prezidențiale de duminică, 24 noiembrie 2024. Acesta a intrat primul în turul 2, cu 2.120.404 de voturi (22,94%), urmat de Elena Lasconi care a obținut 1.772.503 de voturi (19,17%). Cei doi se vor lupta pentru fotoliul de președinte în turul 2.

Călin Georgescu a ajuns în atenția tuturor românilor după ce a câștigat alegerile din 24 noiembrie, obținând peste 2 milioane de voturi. Astfel, în spațiul public, au apărut mai multe informații despre cel numit „candidatul surpriză”.

Cosmin, fiul lui Călin Georgescu, deține un club de tenis pe malul lacului Herăstrău. Acesta are în dotare trei terenuri cu zgură pentru perioada verii, iar pe timpul iernii sportivii se antrenează în balonul clubului care acoperă două terenuri de tenis.

Prețurile diferă și ele în funcție de anotimp. Pentru a închiria un teren de tenis timp de oră, în prima parte a zilei, pe timpul verii, cei interesați trebuie să scoată din buzunar 50 de lei. Cei care aleg sesiunea de seară (15:00-00:00), sunt nevoiți să plătească 80 de lei, potrivit informațiilor transmis pe site-ul clubului, tennisbythelake.ro.

În weekend, o oră de tenis la clubul lui Cosmin Georgescu este de 70 de lei, indiferent de intervalul orar. De asemenea, cei interesați pot opta și pentru cursuri de tenis. În cazul copiilor, o ședință costă 400 de lei, iar pentru adulți prețul este de 170 de lei.

Fiul lui Călin Georgescu este fost tenismen, iar acesta a avut bucura de a-l cunoaște pe Novak Djokovic. În urmă cu mulți ani, cei doi au fost colegi de cameră. La acea vreme, ambii se pregăteau la academia lui Nikki Pilic, de lângă Munchen. La un moment dat, Cosmin a povestit cum l-a întâlnit pe campionul sârb.

„Eram la domnul antrenor Marinel Bondoc, Dumnezeu să-l ierte, la Progresul, la BNR. Terminasem un antrenament, nu prea aveam eu idee cu ce să mănâncă tenisul ăsta. Am ajuns acasă și tatăl meu mi-a zis: ‘într-o săptămână o să mergi în Germania la o academie de tenis. O să joci tenis, o să faci și liceul acolo’. Nu știam o boabă de germană, fără a cunoaște limba engleză foarte bine. Îți dai seama, copleșit de emoții, am început să plâng. Am ajuns în Germania! ‘Cosmin, eu plec în trei zile, ne vedem după opt luni’, mi-a zis tata, scurt și cuprinzător. Un șoc total dar am avut norocul, șansa de a avea niște colegi incredibili, extraordinari, unul dintre aceștia fiind Novak Djokovic!

Nole mi-a fost primul coleg de cameră la Academia de Tenis a legendarului tenisman croat Nikki Pilic, care lansase o școala de tenis de lângă Munchen în timp ce, la vremea aceea, făcuse istorie în tenis cu Boris Becker pentru Germania din postura de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis. Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic! Erau și alți copii, atât din Croația, cât și din Serbia, chiar ruși. Nu era foarte rentabilă, prosperă, academia lui Pilic, la acea dată. Pilic spera să convingă un băiat talentat care să-i marcheteze academia”, a declarat Cosmin Georgescu pentru Prosport.