Cât costă un tricou cu supraviețuitorul Donald Trump. Împușcarea lui i-a îmbogățit pe speculanți

Evenimentul recent, în care fostul președinte și principalul candidat republican, Donald Trump, a fost ținta unei tentative de asasinat, a generat un val de controverse și speculații. La scurt timp după atacul petrecut în timpul unui miting electoral, diverse surse au sugerat că incidentul ar fi fost orchestrat în scopuri politice. Această tentativă de omor a contribuit la întărirea cultului personalității lui Trump. În urma evenimentului, vânzările de tricouri online, pe care apare imaginea lui Trump însoțită de mesaje precum „Rănit, dar nu răpus”, „Nu mă predau” și „Legendele nu mor niciodată”, au crescut semnificativ.

Tentativa de asasinare a fostului președinte american, Donald Trump, care candidează din nou pentru președinție, i-a amplificat notorietatea în rândul susținătorilor republicani. Imediat după incident, micii întreprinzători au profitat de ocazie și au lansat pe piață produse personalizate cu imaginea omului de afaceri în vârstă de 78 de ani.

Citește și: DONALD TRUMP, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ TENTATIVA EȘUATĂ DE ASASINAT: „MI-AU SĂRIT PANTOFII DIN PICIOARE”

Dintre toate produsele dedicate lui Trump, tricourile cu mesaje motivaționale și imaginea fostului președinte s-au vândut cel mai bine. Potrivit Reuters, prețurile acestor articole variază între 9 și 40 de dolari.

„Vânzările au depășit toate așteptările. Am postat tricourile online imediat ce am auzit despre tentativa de asasinat. Deși nici nu apucasem să le imprim, am primit peste 2.000 de comenzi în doar trei ore. Este uluitor câți fani are Trump”, a spus un comerciant, conform sursa citată mai sus.