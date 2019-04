Cât de bogat este Mihai Sturzu. Câți bani a câștigat ca pilot de avion

Mihai Sturzu, fostul membru al trupei Hi-Q, a făcut o mică avere de când s-a lăsat de muzică. Inițial, el a intrat în lumea politică, după care a devenit pilot de avion, iar acum s-a decis să revină în politică. De altfel, artistul va candida la alegerile europarlamentare, care au loc luna viitoare. Numele lui apare pe listele partidului PRO România, condus de Victor Ponta. Recent, el și-a depus declarația de avere, iar suma este una destul de frumușică.

Câți bani a câștigat Mihai Sturzu ca pilot de avion

În vârstă de 39 de ani, Mihai Sturzu a lucrat o bună perioadă ca pilot de avion la o companie lowcost ce activează și în România. De curând, el și-a depus declarația de avere și s-a confirmat încă o dată ceea ce se știa deja: fostul membru al trupei Hi-Q este bogat. La venituri, a completat că a încasat 77.510 lei şi 3.649 de euro de la compania aeriană. Astfel, el a câştigat, ca pilot, aproximativ 20.000 de euro, dar e posibil ca suma să fi fost primită în doar câteva luni, nu într-un an. Mihai Sturzu a mai încasat 3.651 de lei din drepturi de autor, relatează stirilekanald.ro.

În plus, el deţine patru terenuri agricole, un apartament în Braşov şi o casă de locuit în comuna Lădeşti, județul Vâlcea. În conturi, Mihai Sturzu are aproximativ 40.000 de euro. Foarte important de subliniat este că politicianul a acordat trei împrumuturi unor persoane fizice, totalul fiind unul impresionant, de 156.000 euro şi 19.000 de dolari, adică aproximativ 170.000 de euro. Pe numele lui are un credit la o bancă, în valoare de 179.657 de lei.