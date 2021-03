Cât de dur se antrenează Antonia și Velea cu bodyguardul VIP-urilor

Imagini de senzație fac înconjurul internetului! Alex Velea este un împătimit al sportului și toată lumea știe acest lucru, însă trebuie să vedeți cu cine a ajuns să se antreneze. Artistul a luat-o de mânuță pe Antonia și au mers împreună la sală, însoțiți de nimeni altul decât Roger Bogdan, bodyguardul vedetelor.

Despre Alex Velea știe toată lumea că este un mare fan al sălii de forță. A reușit să arate impecabil cu multă muncă și nu-și neglijează deloc imaginea, căci pe lângă muzica pe care le-o oferă fanilor săi, are grijă și de fizicul pe care îl expune în fața acestora.

Tocmai de aceea, Alex Velea merge aproape zilnic la sală, pentru a-și lucra trupul. Numai că, de curând, fanii acestuia au avut parte de o surpriză. În mediul online au apărut mai multe imagini cu Alex Velea, în timp ce se antrenează de zor cu nimeni altul decât Roger Bogdan, bodyguardul VIP-urilor.

Cei doi împart aceeași pasiune, așa că nu degeaba s-au întâlnit pentru a face treabă bună împreună. Din peisaj nu a lipsit nici Antonia, căci artista a declarat, la un moment dat, că iubitul ei i-a transmis pasiunea pentru sport.

„În această perioadă stăm cu copiii, facem antrenament… ne-am luat o bandă. Alex face mai mult cardio. Mă bucur că el m-a făcut să fiu pasionată de sport. Am zis că e genetic, că sunt ok, că arăt bine. După am înaintat în vârstă și am văzut că nu e chiar așa, că trebuie să mă duc la sală. Nu am nicio treabă cu fotbalul.

Dacă nu eram cântăreață, aș fi vrut să fiu psiholog”, a spus frumoasa artistă, la ProSport Live, în urmă cu ceva timp.

Roger Bogdan a fost atacat cu macete și cuțite de 16 indivizi periculoși

Roger Bogdan, un personaj super-cunoscut în lumea bună a Capitalei, a fost la un pas să aibă soarta lui Marius Alecu, zis Bebino, şi să fie măcelărit în plină stradă. Experienţa acumulată de-a lungul timpului în sporturile de contact, agilitatea şi sângele rece i-au salvat, din fericire, viaţa bodyguard-ului VIP-urilor.

Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro am intrat în posesia unui filmuleţ în care personajul principal este Roger Bogdan. Acesta a fost atacat de trei persoane înarmate şi cu feţele acoperite cu cagule. Pe rând, bodyguard-ul VIP-urilor a pus la pământ fiecare agresor. (VEZI FILMUL AICI) Fix ca-n filmele de acţiune. Cu siguranţă, atacatorii nu vor uita niciodată bătaia încasată. Şi nici umilinţa îndurată.

La doar câteva secunde distanţă, lângă băieţii care au coborât la magazin au oprit două maşini cu numere galbene, nu erau de România. Din ele au coborât persoane cu feţele acoperite cu cagule, înarmate cu bâte, cuţite, macete, săbii, gata de război, pentru a-i lovi pe cei trei băieţi”, ne-a povestit, sub protecţia anonimatului, persoana care ne-a trimis informația, acum ceva timp.