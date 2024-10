Cât de săracă a fost Oana Roman: „A fost foarte greu, mâncam pâine cu ceai și mergeam...”

Oana Roman este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară și nu duce lipsa banilor, însă nu i-a fost mereu atât de ușor. Fiica lui Petre Roman a avut și probleme de natură financiară pe vrea când era împreună cu fostul ei partener, Cornel Păsat. Ce a spus despre începuturile carierei sale? Noi avem toate declarațiile!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Oana Roman preferă să vorbească deschis. Vedeta nu se ascunde, iar recent a amintit despre cum arăta viața ei la începutul carierei. Fiica lui Petre Roman a recunoscut că nu i-a fost ușor când începuse relația cu Cornel Păsat.

Oana Roman a reușit să își clădească singură drumul în viață. Chiar dacă este fiica lui Petre Roman, acest „statut” nu i-ar fi adus privilegii. Ba chiar din contră! Susține că a primit multe refuzuri de-a lungul timpului, dar și uși închise.

Vedeta a început proiectul „Flamingo Boys” împreună cu fostul ei partener, Cornel Păsat. La acea vreme, cei doi treceau printr-o perioadă dificilă și nu dispuneau de resurse financiare. Nu aveau bani și au fost nevoiți să se descurce.

„Evident că am avut și probleme de natură financiară pentru că tata, în linia aceasta de educație extrem de modernă și de occidentală, după ce m-am întors (n.r. de la facultatea din Franţa), mi-a zis: „Ok. Bun, te-ai întors, ai o diplomă, pa. Gata, de acum încolo trebuie să descurci. Adică nu mai gata. Noi nu mai trebuie să te întreținem, nu mai trebuie. Deci la revedere, pa”. Și a fost foarte, foarte, foarte, foarte greu”, a mărturisit Oana Roman, potrivit unica.ro.

Proiectul a început să înflorească, iar spectacolele au devenit din ce în ce mai cunoscute datorită calității. Oana Roman a apelat și la ajutorul tatălui său în perioada în care avea probleme financiare, însă Petre Roman nu le-ar fi dat nimic.

„Tata nu ne-a dat nimic. Nu pentru că mi era rău sau zgârcit sau nu, pentru că așa a fost educația pe care el, la un moment dat, a primit-o, care a fost în familiile noastre de-a lungul generațiilor. Eu m-am trezit, ok, ce fac acum? Adică ce fac? Nu s-a pus nicio secundă problema că el să se ducă la cineva să spună, bă, ia-o să lucreze. Nu s-a pus problemă. Și atunci am zis, ok, ce fac?”, a mai spus vedeta.