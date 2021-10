CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de erotism, în fiecare zi, la ora 20.00. Stați cu noi pentru a vă delecta cu cele mai HOT imagini. Tatuaje, corpuri bronzate și forme de invidiat, pe toate la un loc noi pentru voi le-am adunat!

Nu v-am zis noi că româncele noastre sunt cele mai frumoase? Zi de zi vă prezentăm cele mai mari bunăciuni de pe Insta. Vă facem cunoștință cu dansatoare, antrenoare de fitness, influencerițe și nu numai. Astăzi ne oprim la Clara Ioana, o brunetă frumoasă, focoasă și tunată.

Pe Instagram există mii de femei sexy, poate chiar de ordinul zecilor de mii. Clara Ioana este una dintre ele, iar noi ne-am gândit să vă facem și vouă cunoștință cu ea. O putem considera, cu lejeritate, „Miss Bikini”!

Arată impecabil bruneta noastră. Are sânii mari, voluptuoși, este înaltă, are buzele numai bune de admirat și un trup perfect, lucrat la sală. Pe contul ei de Instagram, Clara are 28.000 de urmăritori și mii de like-uri la fotografiile pe care le postează. Din contentul ei ne dăm seama că iubește călătoriile, pentru că a bifat multe dintre cele mai importante destinații.

A vizitat New York, Bali, Londra, Marbella, Maldive, Cannes și multe altele.

Clara s-a „afișat” super-sexy toată vara

Bruneta noastră arată cum nu se poate mai bine, așa că este păcat să nu-și expună trupul în costume de baie minuscule. Pe Instagramul său, Clara este o adevărată „Miss Bikini”, căci toată vara s-a afișat cum nu s-a putut mai sexy.

Formele ei au putut fi admirate de internauții care o urmăresc în social media, iar postările în costume de baie nu au fost deloc puține. „?????❤️❤️❤️??? / Ce bombă sexy / Wooowww ?❤️ / Mă lași fără cuvinte / Yummy ♠️??? / Sexy?”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Pentru mai multe imagini incendiare, vă invităm să aruncați o privire în galeria noastră foto!

