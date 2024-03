Cât de șmecher era Gigi Becali și poveste de groază cu tatăl Zăvorancei! Celebrul condamnat Marian Clită face radiografia lumii interlope de demult

Marian Clită a făcut ”radiografia” interlopilor care au făcut furori în timpul regimului comunist, calupuri de TOP 5, din care astăzi extragem jucătorii și negustorii. Gigi Becali, Oneață, Nelu Bănicioiu și Marioara Zăvoranu sunt printre ei. CANCAN.RO l-a provocat pe cel mai mare hoț român, iar el a pus totul pe tapet! Avem totul, în exclusivitate.

Marian Clită și-a început să spargă locuințe când avea doar 14 ani. A ”lovit-o” pe a vecinei, de unde a furat bijuteriile. A urmat o ”carieră” impresionantă, cu furturi, spargeri dar și crimă (Vezi AICI spovedania lui, la 10 ani după ce a omorât-o pe stewardesă). Acum, este sărac lipit. A fost plasat într-un azil de stat din București, dar de puține ori și-a făcut patul acolo, pentru că a fost dat afară. Are 74 de ani și, deocamdată, nu i-a mai rămas decât să povestească.

TOP 5 ȘMECHERI JUCĂTORI

FLORIN CHINEZU

”Florin Chiunezu n-are nicio legătură cu bătaia. Împreună cu Cioacă, cuplul cel mai prolific în materie de jocuri de noroc. Nu prea le stătea nimeni în cale, nici la rummy, nici la barbut. Mai puțin la poker, că nu prea jucau. Chinezu venea la mare, îmbrăcat elegant, găsea bișnițari, shopp-iști… Era căsătorit cu o doctoriță, mi se pare că are și o fetiță. Conduce Autovit, e patron. A făcut foarte puțină pârnaie, vreun an jumate, pentru viol, mi se pare. Și-a deschis prăvălia asta, am înțeles că-i merge. Nu știu dacă mai joacă acum.”

ADI CIOACĂ

”Adi Cioacă, un țigan ultrarasat. Făcea parte din cuplul ăsta cu Chinezu. Se pricepea și la barbut, la table, și rummy, poker… Țigan de mătase, am putea spune. Îi plăcea viața, dar ponderat, liniștit. Nu l-ai fi auzit pe Cioacă să se certe cu cineva. Își împărțea timpul cu familia, bar Melody, diferite cârciumi elegante, că bani erau destui.”

GIGI BECALI

”Gigi e mai mic decât mine cu 10 ani. Vecinul meu de cartier, eu născându-mă în Herîstrău, el, la Ferma Roșie. Gigi Becali, în perioada ceaușistă, juca table și atunci, numai că nu o făcea în forcingul de acum, cu toate că avea bani mulți la vremea aia, de la taică-su, mai muncea și el la oile alea. Băiat bun, așa, una peste alta. El a făcut banii înmulțind averea pe care a lăsat-o tatăl său, 150.000 de dolari. A știut cum să-i înmulțească, a luat haine, a luat alea-alea de la turci și, după aia, și-a luat avânt. Bun. Cu predilecție spre negustorie. Să-i mulțumească toți steliștii sau conducătorii clubului că, dacă n-ar fi fost el, Steaua se ducea. Așa, când face ceva, pune pasiune.”

ONEAȚĂ

”Un jucător permanent de barbut. Era partenerul lui Săceanu. Acum am auzit că-i cam ruinat, și-a lăsat totul amanet, a mai pierdut și el. Numai jocuri avea în cap. În rest…nesimnificativ prin oraș, nu umbla el după bișniță, după bilete. Trăia din joc, cum au trăit mulți alții.”

ȚÂMBOACĂ

”Bun jucător de table și de barbut, nu se hazarda în sume uriașe, să piardă, era și el un țigan de rasă.”

TOP 5 ȘMECHERI NEGUSTORI

NELU BĂNICIOIU

”Legendă! În primul rând, este tatăl natural al Oanei Zăvoranu. În al doilea rând, a avut prăvălia, pe timpul lui Ceaușescu, de la Telefoane până în biserica Academiei, care se termina cu un bar de cafea, de croisante și, în față, patru chioșcuri. Crenwurști, salam de Sibiu, șuncă presată… Cu asta se ocupa. Gestionar.

Căsătorit cu mama Oanei, Marioara Zăvoranu, care avea vara schimb valutar și diverse shopp-uri. Bani mulți. Să-i mulțumească lui Nelu, că el a făcut banii.”

STELICĂ IORGU

”A făcut box de performanță, a fost mulți ani la rând, să zicem, responsabil al clubului Pui de Urs, lângă Hotel Maramureș, din Olimp.”

GHEORGHE FLORESCU

”Pe lângă faptul că vindea cafea și mai era și un informator al miliției, nu știu de ce, că-i mergea binișor clubul, s-o fi apucat cu chestia asta cu țigări?! Un incapabil total, un neica-nimeni. Într-adevăr, a avut suces cu prăjitul cafelei, cu ce vindea el acolo, dar nu pentru mult timp.”

GODEANU

”Godeanu a fost camaradul de muncă al lui Nelu Bănicioiu. Tudor Stănică i-a spus: băi, Nelu a cotizat mult, fiindcă tu ai venit cu doi ani mai târziu, dă și tu jumate. Și asta a fost!”

MARIOARA ZĂVORANU

”Era una dintre cele mai frumoase femei, Oana Zăvoranu să se ascundă! Foarte cultivată. Certurile cu fii-sa cred că au dărâmat-o. Aia țipa, cealaltă țipa… S-a dus și ea, frumoasă femeie.”

