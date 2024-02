Cum a omorât-o pe stewardesă în camera de hotel. Spovedania ucigașului Marian Clintă, după ce a fost eliberat din pușcărie

Ceea ce CANCAN.RO va insera în rândurile de mai jos este cutremurător! E spovedania lui Marian Clită, nimeni altul decât ucigașul Verei Vildmyren, o stewardesă de 42 de ani căreia i-a luat zilele pe 1 martie 2010. De ”profesie” hoț, cu o activitate infracțională incredibilă pe teritoriul României, dar și peste hotare, Clită ajungea, alături de un prieten, pe tărâm danez. Apoi, se retrăgea, pentru câteva zile, în Suedia, la Malmo. Iar în prima zi de primăvară comitea abominabila crimă. Avem declarațiile ”măcelarului”, în exclusivitate!

Marian Clintă este cunoscut în mediul infracțional. Povestea vieții lui este prinsă aproape egal între anii de pușcărie, 34 la număr, și cei ai libertății. Omul fură cu stil, a început să se perfecționeze de la vârsta de 14 ani, când a dat prima spargere, chiar în blocul în care locuia. Ulterior și-a luat ”licența”, cu cel mai mare tun, 53.000 de mărci. Dar a ajuns să înfăptuiască și cea mai odioasă crimă. Cea mai odioasă pentru că mai avea o victimă la activ, pe Gheorghe Ursu, pe care l-a ucis în pușcărie (Vezi AICI detaliile).

”Trebuia să recuperez 100.000 de dolari, din care 30.000 erau ai mei!”

Marian Clintă a făcut dezvăluiri care-ți fac sângele să înghețe. Povestea crimei din Danemarca, pentru care a fost condamnat la 14 ani de închisoare, pas cu pas.

”Am plecat în Danemarca, împreună cu prietenul meu Petre. El avea treabă în Suedia și am mers și eu cu el. Ne-am cazat la hotel Savoy și am stat acolo pe acolo. Pe 1 martie, am revenit în Danemarca. Aveam cu mine rucsacul în care erau disimulate 180 de ml de heroină pură. În niște eprubete, în niște portocale de Palermo. Aveam întâlnire cu un tip. M-am dus în hotel am stat acolo, degajat, am băut cam 150 de ml de Finlandia. Am văzut o grămadă de chinezi trecând spre bar. L-am întrebat pe barman la ce oră deschide cazinoul. Era la șapte. Eu trebuia să dau un telefon la camera 20. Trebuia să recuperez 100.000 de dolari, din care 30.000 erau ai mei. Nu a venit tipul. Și atunci m-am dus la cazinou. Mi-am lăsat jacheta, m-am uitat pe la chinezi…”, povestește, calm, Clită.

A ajuns în cazinou. ”Am jucat puțin, am câștigat ceva neimportant. Și la opt fără cinci am sunat. Am spus că vin. Am găsit două chinezoaice și am urcat cu ele, că trebuia card la lift. Am urcat la etajul al 18-lea. Eu trebuia să ajung la 20. Eram și curios ce s-a mai făcut și pe scara de serviciu, că mai fusesem pe acolo. Improvizaseră ăia niște plase de Buzău, așa, dar aveai loc să treci. Am sărit și m-am dus. Ușa, întredeschisă. Am împins-o, am salutat. Se auzea muzică pe televizor, pe partea stângă. Lumina difuză, pentru că era ușa de la baie deschisă. Nu vedeam patul, pentru că era unghiul mort. Am pătruns, am spus bună seara. Mi-a spus să stau jos. Am crezut că e o chinezoaică, nu o vedeam. Stăteam pe fotoliu și am văzut o uniformă”, rememorează Marian Clită.

”I-am dat cu un cater direct în gât! I-am tăiat și lanțul”

I-a apărut în față femeia pe care, peste doar câteva minute, avea s-o masacreze. ”O gagică minionă, așa, m-a întrebat dacă beau ceva. I-am spus că da, firește. Dau să mă ridic, ea nu m-a lăsat, mi-a spus să rămân în fotoliu. Se dă pe lângă mine și se arată în toată splendoarea. Avea niște bikini pe ea… M-a întrebat ce beau și i-am spus vodcă. Mi-a adus. Ea lucra pe un computer și am lăsat-o. Mi-am aprins o țigară, am fumat jumate și i-am spus că nu am timp. Mi-a spus să aștept și m-a întrebat dacă nu mai vreau o sticluță de vodcă. I-am spus că e ok. Mai beau o sticluță de aia și mi-am pierdut răbdarea. Mi-am zis, atunci, că nu e în regulă ceva”, continuă dezvăluirea ucigașul.

Atunci a coborât iadul pe pământ. Urmau momentele de groază. Și crima. ”Măi, nene, spontan, după ce o întreb vehement unde-s banii mei, începe să țipe. Strigă la mine că vreau s-o … I-am spus că se liniștească, pentru că nu am nicio intenție să fac așa ceva. Ea, nimic. Țipa ca din gură de șarpe. M-am ridicat și, atunci, mi-a dat cu lampadarul în cap. I-am dat un pumn. S-a dus, așa, pe lângă calorifer și a venit din nou. A sărit pe mine, așa, ca maimuța. Aveam în pantaloni un cater mai sofisticat și i-am dat direct în gât. Țin minte că i-am tăiat și lanțul de la gât”, sunt scenele terifiante expuse de Marian Clită..

Nu se terminase, însă, calvarul femeii. ”Tot eram numai sânge. Nu i-am atins carotida. Voiam să ies din cameră, nu am putun. Sânge pe jos… Am scos bastonul telescopic, unul micuț de trei țevi, dar se termina cu o bucșă de forma yalei. Am dat cu ăla. Am dat peste 40 de lovituri. Am dat pentru că nu cădea, mi-a mușcat degetul, m-a zgâriat pe față…

În momentul în care eram deasupra ei și o strângeam de gât i-am zis: asta e pentru Saddam Hussein. Nu știu de ce am zis ca o omor pentru Saddam Hussein! Pus în fața faptului împlinit, am aruncat pătura de pe pat peste ea, să nu o mai văd. Atunci, când m-am ridicat, am văzut pe pat telefonul. L-am luat. L-am băgat în rucsac.

M-am dus la baie, m-am spălat, mi-am dat cămașa jos, am rămas în tricou… Am șters cât am putut sacoul și am plecat. Singurele obiecte care au părăsit camera au fost telefonul și cardul, domnule, cheia, că n-aveam cu ce să cobor”, a spus Clintă.

Traseul uluitor după crimă și predarea în Suedia

Apoi, a plecat din cameră. Și-a urmat, calm, traseul. ”Am stat la lift, am fumat o țigară. N-am coborât la parter, ci la restaurant, la ultimele două etaje, dar aveai conexiune jos, erau niște scări, așa, și veneai în jojă, spre cazinou. M-am dus, că era lumină mai mare, ca să mă studiez, în toaletă. Aveam o durere de deget, mi-am pus un prosop mai scurt, l-am legat pe mână, cât de cât mascat cu gheozdănelul, se umpluse de sânge. M-am dus la cazinou. Am comandat o bere. I-am dat 10 coroane ăleia de la garderobă, ca să-mi recuperez jacheta. Am coborât liniștit, relaxat, mai fumasem o țigară. Am luat un taxi și am cerut să mă ducă la gară. I-am dat 100 de coroane. M-a întrebat dacă vreau un joint: normal!

I-am zis să oprească. Am văzut un alt hotel, cu niște loje, cu bănci. Trebuia să arunc cămașa. Am plătit, mi-a dat numărul lui de telefon, pentru că am zis că o să mai am nevoie. Cămașa și vesta, pătate de sânge, le-am aruncat într-o pubelă.

Am văzut un bar acolo, am intrat, am băut mult, n-am simțit nimic. Cred că am băut o sticlă de vodcă. Am luat metroul și am ajuns în Suedia. Am ajuns la hotel, am intrat, nu m-a văzut de la recepție, am dat drumul la baie, tot, tot ce a fost pe mine în niște pungi, am pus niște sticle de apă să înghețe și, dimineața, le-am aruncat pe toate sub gheață, unde era canalul”, a încheiat Marian povestea crimei care a cutremurat lumea.

După trei zile de încercări de a scăpa s-a predat. În Suedia. Și-a dat seama că nu are cum să scape din cauza ADN-ului. A fost condamnat, în Danemarca, la 14 ani de închisoare. A făcut acolo peste trei ani, apoi a fost trimis în România, unde și-a ispășit restul de pedeapsă. A ieșit de după gratii în urmă cu doi ani, iar acum își duce viața, fără un ban în buzunar, la un azil de stat din București. Are 74 de ani, iar ținta lui este să plece în Germania, să ”profeseze” aceeași meserie pe care a făcut-o toată viața, să fure!

