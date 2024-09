Cât de strictă este Denisa Nechifor cu fiica ei. Rania dă tot din casă: „Când vreau ceva știu că…”

Denisa Nechifor și fiica pe care o are cu Adrian Cristea, Rania, și-au făcut apariția la ziua celebrului medic Ensar Duman. Cele două au sosit de mână și s-au comportat aproape ca două surori. În ciuda relației extrem de apropiate și deschise, fiica ei nu depășește niciodată limitele pe care Denisa i le-a impus. Fosta lui Adrian Cristea a vorbit despre regulile și limitele pe care i le-a impus fiicei sale, dar și dacă i-a fost greu să fie ea în familie „bad cop”. Mai mult, cele două au vorbit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO cum a fost la ziua Raniei de naștere, dar și de ce nu mai vrea adolescenta de 16 ani să petreacă alături de prietenii ei.

Denisa Nechifor are motive să fie mândră de fiica ei și a lui Adrian Cristea! Adolescenta care a împlinit recent 16 ani este elevă în clasa a-X-a la Liceul Caragiale și a devenit o tânără foarte frumoasă. Pe lângă acest aspect evident, Rania este și o tânără ascultătoare. A avut parte de o educație ca la carte, asta pentru că Denisa Nechifor, care se ocupă în majoritatea timpului de ea, a avut grijă să o educe constant. Fetița nu are temperamentul vulcanic al mamei sale, spun cele două, dar asta pentru că nici nu a fost nevoită să ia viața în piept. Dar, Denisa Nechifor a avut mereu grijă să o determine pe fiica ei să-și depășească limitele.

Denisa Nechifor îi face educație spartană fiicei sale și a lui Adrian Cristea: „Lucrurile trebuie duse până la capăt”

(ACCESEAZĂ ȘI: Motivul surprinzător pentru care Denisa Nechifor nu i-a cerut niciodată pensie alimentară lui Adrian Cristea: ”Mi-am dorit ca fetița să…”)

CANCAN.RO: Zici că sunteți surori, Denisa. Atât de mare te-ai făcut, Rania, și mă uit că semeni și cu mami, și cu tati.

Rania: Da, unii îmi spun că semăn cu mama, alții cu tata. Eu văd din amândoi câte puțin.

CANCAN.RO: Ce a luat de la tine, Denisa?

Denisa Nechifor: Caracterul. Eu vreau să cred că seamănă și cu mine. Tu ești a doua persoană care a spus că seamănă și cu mine mai mult acum. Sunt foarte mândră că seamănă și cu tatăl ei pentru că este un bărbat prezentabil, și sper să fi luat de la mine foarte tare determinarea, ambiția.

CANCAN.RO: Ești ambițioasă? Cum te descrii tu pe tine, cum te vezi?

Rania: Sunt ambițioasă, când vreau ceva știu că asta vreau să fac și o să îl fac până la capăt. Iar mama mereu este așa din orice punct de vedere.

CANCAN.RO: Dar este perfecționistă mama? Vrea să îți iasă toate lucrurile bine că eu așa o văd. Sau nu o văd eu bine?

Rania: O vezi foarte bine.

Denisa Nechifor: Dar știi de ce? Și experiența m-a învățat să fiu așa. Consider că dacă ne apucăm de un lucru, ar trebui să îl facem foarte bine. Dacă nu, mai bine dormim, mai bine nu ne apucăm. Din punctul meu de vedere și cum mi-am croit eu viața, nu trebuie să faci 10 lucruri simultan, cele două sau zece sau câte sunt să le duci până la capăt și să le faci bine. Asta încerc să o învăț și pe ea. Vă dau un exemplu: Avem o chiuvetă plină cu vase, le spălăm pe toate, nu lăsăm trei nespălate. Lucrurile trebuie duse până la capăt.

Ce reguli îi impune Denisa Nechifor Raniei: „Dacă nu vorbește așa, nu îi răspund”

(CITEȘTE ȘI: Prințul cuceritor s-a despărțit de șatena sexy din Cluj și… Adrian Cristea, din nou lângă Denisa Nechifor! IMAGINI TARI)

CANCAN.RO: Cum faci să te montezi în momentele în care nu ai chef, îți este lene?

Denisa Nechifor: Eu sunt pe pilot automat și am o determinare nebună. Plus că, spre deosebire de Rania, eu am venit singură în București și a trebuit să mă descurc. Când nu ai de ales, nevoia te împinge din spate. Ea este mai norocoasă, este privilegiată. Este și puțin mai moale decât mine, dar are norocul de a ne avea pe noi în spate, pe mine, pe tatăl ei și pe prietenii noștri buni și sper că va reuși și ea.

CANCAN.RO: Sigur că da, căci am văzut că este frumoasă și deșteaptă și a împlinit acum 16 ani. La mulți ani, apropo! Cum a fost de ziua ta?

Rania: A fost foarte frumos, am vrut să sărbătoresc mai liniștit, îmi place să petrec cu mama și cu tata. Am plecat cu mama câteva zile în străinătate, în loc să-mi sărbătoresc cu prietenii așa cum fac în fiecare an. Deja nu mai pot, este prea mult pentru mine. Simt că mă bucur mai mult de ziua mea când merg undeva să vizitez cu familia.

CANCAN.RO: Sunt sigură că ești mândră de fata ta când o vezi atât de mare, atât de frumoasă. Care a fost sfatul cel mai important pe care i l-ai dat fetei tale și i l-ar repetat de multe ori pentru a-l implementa în viața ei?

Denisa Nechifor: Să fie cuminte, este extrem de important în această societate absolut nebună și să păstreze normele acelea de bun simț elementare. Ce se întâmplă în jurul nostru nu este chiar îmbucurător și trebuie să ne învățăm copiii să îi respecte pe cei mai mari decât ei. Să spună „mulțumesc”, „te rog frumos”. Dacă nu vorbește așa, nu îi răspund.

CANCAN.RO: Vorbeam cu domnul Ensar Duman și îmi spunea că urmează să deschidă o clinică de reabilitare pentru adolescenții care se confruntă cu problemele cu alcoolul și substanțele interzise. Ai avut discuțiile acestea cu fata ta?

Denisa Nechifor: Este un subiect foarte delicat, este o problemă reală cu care se confruntă generația ei. Niciodată nu m-am ferit, am vorbit cu Rania foarte deschis. Și am mai făcut o chestie: când era pe lângă mine, vorbeam cu prietenele mele la telefon și cu mama mea și am avut grijă să audă discuții de acest gen. Cred că puterea exemplului este cea mai importantă pentru un copil. Când te vede pe tine că te ții departe de lumea aceasta și impui niște limite, copilul urmează și el. Dacă tu ca adult, ai scăpările tale, copilului nu ai ce să-i ceri. Până la urmă noi îi educăm.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.