Cât i-a venit întreținerea luna aceasta unui bucureștean care locuiește la bloc! Ca sa achite datoria, bărbatul a făcut credit la bancă

Problema facturilor la energie continuă. Bucureștenii sunt cei care au cel mai mult de suferit, din cauza sistemului de termoficare. Un bărbat a fost nevoit să facă un credit la bancă pentru a putea plăti factura la curent. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține că pentru modernizarea sistemului, este necesar să contribuie atât cetățenii, cât și Primăria.

Deși sunt temperaturi de primăvară în București, problema facturilor la energie e aceeași. Plata de la curentul electric, la sfârșitul fiecărei luni, arată ca și cum am fi trecut prin cea mai grea iarnă.

Bucureștenii fac față cu greu facturilor la curentul electric. Autoritățile locale nu oferă prea multe soluții. Cetățenii trebuie să se descurce fiecare cum pot. Așa a făcut și Ștefan Oprea, un bucureștean, care a fost nevoit să facă un credit la bancă pentru a putea suporta toate costurile.

„Eu am avut şi 10.000 lei restanţă şi am plătit. Am făcut un credit, plătesc pentru el acum. Trebuie plătită pentru că e nasol cu întreținerea. Dacă rămâi cu o lună în urmă automat îţi vine şi următoarea lună și îți va fi deosebit de greu să o plăteşti”, a declarat Ștefan, pentru observatornews.

Nu este singurul. Și altora le este greu să-și susțină toate facturile.

„Foarte greu, foarte greu. Renunţăm la multe chestii ca să nu fim împrumutaţi.”

Bucureștenii, împovărați de grija facturilor la energie

Preşedinţii de bloc iau în calcul faptul că numărul restanțierilor ar putea crește, în perioada următoare.

„Căldura şi apa caldă pe luna decembrie a venit chiar mai mult decât dublu faţă de luna noiembrie, 154 de milioane de lei. Sunt oameni care sunt disperaţi. Sunt toţi speriaţi. Toți speriaţi, ce facem, ce-o să facem, ce-o să facem? O să am restanțieri mulți”, a declarat Ion Ioneşti, preşedinte de bloc Sectorul 2, conform sursei citate.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține că pentru a rezolva această problemă, trebuie ca atât cetățenii, cât și Primăria să contribuie cu bani.

„Dacă vrem să rezolvăm problema căldurii în Bucureşti trebuie să alocăm bani. Asta înseamnă bani şi de la oameni şi de la Primăria Capitalei”