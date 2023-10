Cât primește, de fapt, câștigătorul Chefi la cuțite. Cei 30.000 de euro de la Antena 1 nu ajung toți la Janni Alexandridis

Pe data de 18 octombrie, Janni Alexandridis a reușit să câștige sezonul 12 din Chefi la cuțite. „Învățăcelul” lui Florin Dumitrescu i-a bătut pe concurenții lui Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea și a pus mâna pe marele premiu de 30.000 de euro. Totuși, când va primi banii de la Antena 1, nu va avea chiar atât de mulți bani pe cât ar crede fanii emisiunii.

Cu lacrimi în ochi, câștigătorul a acceptat cuțitul de aur, spunând:

„Am câștigat cel mai mare show de bucătari din România. Asta însemană tot. Îmi pare rău, nu pot să-mi țin emoțiile. Îmi trebuie puțin timp să realizez ce s-a întâmplat! A fost cea mai bună experiență din viața mea”.

Mândru de reușita celui pe care l-a avut sub aripa sa, Florin Dumitrescu a adăugat:

„O să rupă granițele! O să auziți de el multe! Am câștigat, în sfârșit! Nu-mi vine să cred”.

În ultima etapă, a triumfat în fața Ioanei Dehelean și lui Valentin Timofte. Urmează să-și primească deja banii de la Antena 1, dar suma nu va fi cea la care se aștepta.

Suma pe care o primește Janni Alexandridis pentru că a câștigat Chefi la cuțite

Puțini știu, dar statul impozitează 16% din câștigurile de la emisiunile TV. Teoretic, nu mai puțin de 30.000 de euro primește cel care reușește să fascineze prin preparatul său culinar, sub atenta coordonare a lui Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu sau Sorin Bontea. Practic, din sumă, „în mână” se alege cu 25.200 de euro, sumă pe care acum, în 2023, va merge la Janni Alexandridis.

Tânărul de doar 23 de ani se va bucura enorm de sumă. Încă de la începutul emisiunii Chefi la cuțite, povestea cât de mare este pasiunea sa pentru gastronomie și ce pași mari a făcut pentru a putea să gătească și mai bine:

„Sunt din Germania, tata e din Grecia, mama e din România. Sunt născut în Germania, în Nürnberg, la o oră de Munchen, Bavaria. Tata e din Tesalonic și în fiecare vară mergeam în Grecia la bunica și vara următoare în Oradea la cealaltă bunică.

Eu sunt născut în Germania. Mama a venit cu 7 ani înainte să mă nască în Germania. Mama a lucrat la tata în restaurant, e profesionistă în bucătărie. Știu (n.r. să gătesc românește), dar nu așa bun ca japonez și german și francez. Știu sarmale, pot să fac mămăligă. Da, tocăniță, dar nu e numai românește, așa cu carne afumată am învățat.

La vârsta de 16 ani am făcut 3 ani de cursuri în gastronomie, iar înainte am mai lucrat în bucătărie. Am curățat ceapă, am făcut sosuri. (…) Am lucrat în Germania, în Elveția, Berlin. Am participat și la un show culinar. (…) Am gătit pentru 300 de persoane, am gătit pentru echipa națională de fotbal din Germania timp de o lună, dar și pentru Selena Gomez, Thomas Müller, Lewis Hamilton. Încă nu pot să cred că am reușit asta în viață”.

