Oana Roman a mărturisit că, din cauza unor probleme cu părul, folosește, de multe ori, peruci. Cât o costă pe fata fostului premier un asemenea exemplar?

Oana Roman a postat o fotografie în care apare în grădină, la umbră, dar și cu o perucă pe cap. ”E cald și bine. Eu nu sufăr deloc de căldură și mă simt excelent pe vremea asta! Iar la mine în grădină e minunat, aer curat și o temperatură perfectă! Port rochie”, a scris Oana Roman pe Instagram, în dreptul imaginii pe care fanii au apreciat-o. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, ÎN RĂZBOI TOTAL CU UNII DINTRE INTERNAUȚI CARE O ACUZĂ CĂ ȘI-A PHOTOSHOPAT POZA CU DESIGNERUL CĂTĂLIN BOTEZATU: “PĂCAT CĂ ARĂȚI TOTAL DIFERIT” | VIDEO)

Cât scoate din buzunare Oana Roman pentru peruci? ”Mă simt excelent!”

Imediat, o admiratoare a vedetei a întrebat-o de unde a achiziționat frumusețea de perucă, iar alții au fost curioși de prețul ei. ”Hello, de unde achiziționezi perucile te rog?”, a întrebat aceasta. Se pare că Oana apelează la o anumită firmă de unde cumpără, iar produsele nu ar fi deloc scumpe. 550 de lei costă un exemplar precum cel purtat de Oana Roman în grădină. Și nu numai, ea fiind prezentă și la Gala Summer Fashion 2021 cu aceeași perucă. (NU RATA: CUM A APĂRUT OANA ROMAN PE O PLAJĂ DIN MAMAIA, DUPĂ CE “A TOPIT” PESTE 20 DE KILOGRAME | FOTO)

Raportul calitate-preț pare a fi ok, după descrierea perucii. ”Datorită fibrei pre-coafate din care este confecționată, veți avea un look impecabil întreaga zi. Fibra specială se poate coafa la maximum 180° C. Partea din față a perucii este din dantelă, firele de păr sunt cusute manual și imită plantația naturală a părului, iar spatele și lateralele sunt realizate din trese deschise pentru o foarte bună circulație a aerului, permițând scalpului să respire.”

Sursa foto: Instagram