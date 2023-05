Cât vor avea de achitat turiștii care merg în stațiunea Mamaia pentru taxa de parcare

Anul trecut, în stațiunea Mamaia, tariful de parcare era de 96 de lei pe zi în plin sezon, ceea ce era aproape la fel de costisitor ca o noapte de cazare la un hotel de două stele. Însă, acest tarif a descurajat turiștii să vină în stațiune. Astfel, autoritățile locale au luat decizii cu privire la taxa de parcare din acest an.

În Eforie Nord și Eforie Sud, autoritățile locale au amenajat peste două mii de locuri de parcare publice și gratuite. În sudul litoralului, parcarea va fi gratuită toată vara, cu excepția Portului Turistic Mangalia. Prin urmare, turiștii care își vor petrece vacanța în aceste stațiuni nu vor plăti nicio taxă pentru parcare.

Cât vor avea de plătit pentru taxa de parcare cei care aleg stațiunea Mamaia

Astfel, în acest an, pentru a evita această situație, autoritățile locale au decis să reducă tarifele de parcare pentru sezonul estival. În plus, au fost amenajate două zone de parcare în Mamaia, iar în restul stațiunilor, turistii vor putea parca gratuit, întrucât multe străzi sunt în curs de asfaltare.

Tarifele de parcare vor fi modice în Mamaia, unde un loc de parcare va costa un leu pe oră în zona doi, zece lei pe zi sau 50 de lei pe săptămână. În zona zero, tarifele sunt de patru lei pe oră, 30 de lei pe zi sau 100 de lei pentru o săptămână.

„Pe zona doi este până la ora 20:00, seara, pe timpul nopții gratuit, iar în zona zero pot plăti pe oră, pe zi sau pe șapte zile”, a declarat Ionuț Rusu, viceprimarul din Constanța,pentru Știrile Pro TV.

Reprezentanții agențiilor de turism spun că Mamaia se numără printre stațiunile preferate de turiștii români și străini.

„Este stațiunea care atrage cel mai mult, are cel mai mult divertisment”, a declarat un manager de agenție de turism, pentru sursa citată.

Mai mult decât atât, până pe 15 iunie, turiștii vor da pentru vacanță cu aproape 65% mai puțin ca în lunile iulie sau agust.

