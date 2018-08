Cătălin Anghel: „Jucătorii au acuzat șocul absenței lui Hagi!”

Fără Gică Hagi nici pe bancă dar nici în tribună, Viitorul a fost depășită la toate capitolele de Dinamo în ultimul meci al etapei a IV-a a Ligi I, câștigat de „câimii roșii” cu 1-0.

Absența Regelui a cântărit enorm în economia partidei, iar acest lucru a fost recunsocut de cel care i-a ținut locul la acest meci, Cătălin Anghel.

„Am sperat şi noi să marcă goluri şi să nu primim, dar Dinamo a fost mai bună şi a câştigat cu 1-0. Noi, în ultimii 30 de metri, nu am schimbat ritmul şi nu am fost inspiraţi, nu am făcut ceea ce trebuia. Nu tot timpul jucătorii foarte tineri pot avea continuitate, dar eu niciodată nu voi vorbi individual despre jucători, ci despre echipă. Aveţi dreptate, este un şoc pentru echipă că Mister nu este cu noi. A pregătit meciul foarte bine şi, din păcate, nu am făcut lucrurile pe care trebuia să le facem în această seară. Cred că pot să mă leg şi de atitudine şi de viteza cu care au jucat cei de la Dinamo. În seara asta, Dinamo merită victoria şi noi n-am făcut o partidă foarte bună. Sunt convins că vom coborî cu picioarele pe pămânit şi vom reintra în formă”, a declarat Cătălin Anghel, antrenorul formației Viitorul Constanța.

După 4 etape scurse din acest campionat, Viitorul are 4 puncte și ocupă locul 11 în clasament, cu mult sub pretențiile „Regelui”.

Rezultatele etapei a IV-a a Ligii I

FC Botoșani- Astra Giurgiu 1-1

Concordia Chiajna- FC Hermannstadt 2-0

Sepsi OSK Sf. Gheorghe- Politehnica Iași 3-0

Dunărea Călărași- Universitatea Craiova 1-3

FC Voluntari- CFR Cluj 1-2

Gaz Metan Mediaș- FCSB 1-3

Dinamo București- Viitorul Constanța 1-0

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 4 2 2 0 5-3 8

2 FCSB 4 2 1 1 10-5 7

3 Sepsi 4 2 1 1 5-2 7

4 Dinamo București 4 2 1 1 8-7 7

5 Gaz Metan Mediaș 4 2 1 1 7-7 7

6 FC Botoșani 4 1 3 0 6-4 6

7 Astra Giurgiu 4 1 3 0 4-3 6

8 U Craiova 1948 4 1 2 1 5-4 5

9 Dunărea Călărași 4 1 2 1 3-4 5

10 Concordia Chiajna 4 1 1 2 5-5 4

11 FC Viitorul 4 1 1 2 3-3 4

12 FC Hermannstadt 4 1 1 2 2-5 4

13 Poli Iași 4 0 2 2 1-8 2

14 FC Voluntari 4 0 1 3 3-7 1