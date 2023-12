Cătălin Bordea a dat lovitura după divorț! Succes răsunător, după despărțirea de Livia

Ultima perioadă a fost destul de grea pentru Cătălin Bordea. În viața personală, comediantul a trecut prin multe, divorțul de Livia și noua relație a acesteia marcându-l. Însă, dacă nu a avut prea mult noroc în dragoste, acesta s-a concentrat pe partea profesională, iar aici a reușit o performanță. De ceva timp, Cătălin Bordea lucrează la un proiect special, care în curând va ajunge în toate cinematografele din țară, dar și din Europa. Despre ce este vorba?

Recent, Cătălin Bordea a trecut printr-o perioadă destul de dificilă. După o relație de 11 ani, acesta și Livia și-au spus adio. Divorțul a fost greu de acceptat pentru comediant, însă adevărata lovitură a venit atunci când a aflat că fosta soție se iubește acum cu Spike, cel care i-a fost prieten bun. Trădarea a fost dublă, însă Cătălin Bordea a încercat să treacă peste, concentrându-și toată energia asupra părții profesionale.

Așa cum spuneam, în ultima perioadă, Cătălin Bordea a acordat multă atenție vieții profesionale. Comediantul a muncit mult la un proiect special, de care este cât se poate de mândru. În data de 8 decembrie, acesta va lansa primul show de stand-up în cinematografe. Specialul se numește „Teoria Conspirației” și oferă publicului un material de stand-up amplu, bine lucrat, cu o producție fantastică.

Cătălin Bordea este încântat de rezultatul final și speră ca publicul să aprecieze munca lui și proiectul să aibă succes. Mai mult, acesta are planuri mărețe și vrea ca „Teoria Conspirației” să ajungă și în cinematografele din Europa, pentru publicul din diasporă.

E despre fake-news-uri, cum am început să mă duc la psiholog, că am început să fac treaba asta de normalizare a mersului la psiholog, terapeutul o să vină și el, o să se uite la treaba asta. (…) La final o să fie și despre experiența care nu s-a văzut la televizor din America Express”, a declarat Cătălin Bordea, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Pentru noul său proiect, Cătălin Bordea a muncit mult și speră ca publicul să fie încântat de rezultat. La show a lucrat o echipă numeroasă, de peste 25 de oameni. Filmările au avut loc la Blaj, într-o clădire istorică, pe care comediantul a ales-o special.

„Ultimul an m-a pus la grele încercări și atunci când viața îmi dă greu, am tendința să devin paranoic, să devin conspiraționist. În ciuda perioadei nefaste, am rămas încrezător până în ultima clipă în convingerile mele.

Știrile, zvonurile, semnalele de alarmă și tot vuietul ce s-a creat în jurul vieții mele personale păreau doar o teorie a conspirației. Uneori conspiraționiștii ajung să aibă dreptate și teoria lor să se confirme, iar acest show fantastic este o confirmare a faptului că orice e posibil”, a mai spus Cătălin Bordea.