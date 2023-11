Ce şi-a tatuat pe corp Cătălin Bordea, după divorţul de Livia. Mulţi cred că are legătură cu fosta soţie

Cătălin Bordea a trecut prin momente grele, după ce a aflat de trădarea soției lui și a unuia dintre cei mai buni prieteni, Spike. Livia Eftimie (ex Bordea) s-a cuplat cu bunul amic al soțului ei, iar CANCAN.RO i-a prins în fapt și le-a dezvăluit idila. Comediantul a acceptat cu greu separarea, dar și faptul că aleasa inimii lui a călcat strâmb, însă lunile au trecut, iar el a acceptat acest lucru. Acum, își vede liniștit de drum și speră că lucrurile se vor așeza la un moment dat și-n viața lui. A ales să-și facă un nou tatuaj, care are, cu siguranță, o semnificație aparte!

Cătălin Bordea a avut parte de cumpăna vieții lui, după ce soția l-a înșelat cu cel mai bun prieten. Livia și Spike formează cel mai nou cuplu din showbizul de la noi, spre surprinderea multora. Comediantul și bruneta au divorțat în luna iulie și au decis să meargă fiecare pe drumul lui. Zis și făcut! Cu greu, dar a reușit să accepte trădarea și să meargă mai departe. Bordea se axează acum pe cariera lui și face tot posibilul să dea uitării întreaga suferință.

Ca drept dovadă, și-a făcut un nou tatuaj pe gât. A ales să-și scrie pe piele mesajul „Temporary”, cel mai probabil pentru că nimic nu este pentru totdeauna, toate lucrurile fiind în viață temporare.

Nu mai este niciun secret faptul că vedeta de la Antena 1 iubește tatuajele, dat fiind și faptul că are aproape tot corpul tatuat. Încă unul în plus nu strică! Internauții cred că tatuajul lui nou are legătură cu separarea de fosta soție, care i-a pus capac câștigătorului de la America Express.

Cum s-au încheiat, de fapt, lucrurile între Cătălin Bordea și Livia

Cei doi și-au spus adio definitiv în luna iulie a acestui an, iar la scurt timp Bordea a aflat că Livia Eftimie este împreună cu Spike. În momentul când a văzut imaginile făcute publice de CANCAN.RO, comediantul a încremenit. A recunoscut că cel mai greu moment al separării lor a fost atunci când bruneta a trebuit să-și ia toate lucrurile din casă. După ce s-a întors acasă, de la un spectacol, și a văzut locuința goală, Bordea a avut parte de un moment greu.