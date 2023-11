Alt scandal cu Spike, rapper-ul care a făcut-o pe Livia să-i pună „coarne” lui Cătălin Bordea: „Aud că vorbește urât de mine”

Anul acesta, Paul Mărăcine, alias Spike, a fost protagonistul unui scandal de proporții. Rapper-ul i-a furat soția lui Cătălin Bordea, iar acest lucru i-a adus mai multe probleme. Cântărețul a fost exclus din grupurile de prieteni pe care le împărțea cu comediantul, iar acum o altă vedetă renunță la el. Pe cine a mai reușit Spike să supere?

După o relație de 11 ani, Cătălin Bordea și Livia Eftimie și-au spus adio. Cei doi au semnat actele de divorț, iar ulterior s-a aflat faptul că soția comediantului l-a părăsit, de fapt, pentru un bun prieten. Mai exact, s-a dovedit că Livia și Spike formau un cuplu de dinaintea divorțului, fapt ce a revoltat multă lume. Acum, se pare că rapper-ul nu i-a supărat doar pe apropiații lui Cătălin Bordea, ci și pe un alt coleg de breaslă.

Alt scandal cu Spike: „Nu am cum să îl respect”

Așa cum spuneam, Cătălin Bordea și Livia Eftimie au ales să meargă pe drumuri separate. Însă, fosta parteneră a comediantului trăia o idilă cu Paul Mărăcine, alias Spike, iar totul ar fi început cu un an înainte de divorț. După ce acest detaliu a fost scos la iveală, prietenii comediantului s-au întors împotriva lui Spike și l-au exclus din grupurile lor.

Ei bine, se pare că și Speak, partenerul de viață al Ștefaniei, are ceva de împărțit cu Spike și a făcut totul public. Recent, Cătălin Bordea a fost invitat în cadrul podcast-ului La Fileu realizat de cântăreț. Cei doi au vorbit despre divorțul comediantului și idila pe care fosta parteneră o are cu rapper-ul, ocazie cu care Speak și-a spus părerea despre Paul Mărăcine.

Iubitul Ștefaniei a dezvăluit în timpul discuției cu Cătălin Bordea că nu își dorește să aibă nicio legătură cu Spike, nici să fie asociat cu el. Acesta îl judecă pentru ce a făcut și consideră că un astfel de lucru nu poți să îl faci niciodată unui prieten.

Mai mult, Speak a mai dezvăluit că a auzit că Paul Mărăcine nu are o părere prea bună despre el și chiar îl jignește atunci când are ocazia. Motiv pentru care Speak a avut un mesaj public pentru colegul său de breaslă. I-a transmis acestuia că nu are nimic personal cu el, dar nu îl va saluta dacă se vor întâlni.

„Eu cu omul nu am nimic. În același timp, nu am cum să îl respect. I-am respectat muzica, mi-a plăcut foarte mult și îmi place ceea ce face el muzical vorbind. Mai mult de atât, aud că vorbește foarte urât de mine, eu neavând nicio treabă”, a declarat Speak.

„Bă, dacă faci o treabă, nu te lăuda ”

De asemenea, în cadrul aceluiași podcast, Cătălin Bordea a mărturisit cât de grea a fost despărțirea pentru el și mai ales suferința pe care a simțit-o atunci când a aflat că soția îl înșela cu unul dintre cei mai buni prieteni. Mai mult, comediantul a dezvăluit că Spike nu ar avea niciun resentiment pentru trădarea lui și chiar s-ar lăuda cu „isprava” sa.

„Era demult. Nu știu, nu am exact timpul anume. Bă, dacă faci o treabă, nu te lăuda cu aia. Nu știu cum să îți explic. Adică e un rău pe care îl faci. Nu e o chestie bună, indiferent ce se întâmplă. E o chestie rea, tu te-ai băgat în casa unui om. Nu contează ce au ăia! Atâta timp cât nu există infidelitate, nu există violență, iar tu vezi toate treburile astea… Îți spun lauda cum e. Tu produci un prejudiciu, ca să spun așa. Retrage-te! Scuzele astea, ne-am îndrăgostit, nu merg. Dar și când te lauzi, adică te duci la frizer și zici «Ai văzut, mă, ce fac, că dau și cui îi dau și nu știu ce… Dar tu știi de când i-o dau?»”, a mărturisit Cătălin Bordea.

