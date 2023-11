Ce a răspuns Livia atunci când Cătălin Bordea a întrebat-o despre relația cu Spike. Primele dezvăluiri după amantlâcul anului

Privind în urmă, Cătălin Bordea și-a adus aminte ce cel mai greu moment prin care a trecut înainte de divorțul de Livia. Comediantul a retrăit clipa în care fosta lui soția și-a luat hainele de acasă și a plecat din căminul conjugal.

Au trecut aproape 6 luni de când Cătălin Bordea și Livia au semnat actele de divorț. După 10 ani de relație, comediantul a fost pus în fața faptului împlinit. Mai exact, a aflat că fosta lui soție se iubește cu Spike, cel mai bun prieten al lui. Ruptura dintre cei a venit ca un trasnet peste Bordea, însă nu și peste cei apropiați cuplului. Semnele unui posibil adulter au fost evidente pentru cei care au avut ochi să vadă și urechi să audă, însă, până la proba contrarie, ”hoțul neprins a fost negustor cinstit”. – vezi AICI imagini cu Livia și Spike.

Citește și: MOTIVUL PENTRU CARE CĂTĂLIN BORDEA NU MAI VREA SĂ AUDĂ DE IUBITĂ, DUPĂ CE SPIKE I-A ”FURAT-O” PE LIVIA: ”NU O GĂSESC PENTRU CĂ…” PREGĂTEȘTE LOVITURA ÎN DECEMBRIE

Invitat în podcastul lui Speak, cel care îi este și bun prieten, Cătălin Bordea a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit despre divorțul care i-a schimbat viața. Punând cap la cap, comediantul a realizat că cel mai greu moment pe care l-a trăit a fost acela în care Livia a decis să se mute definitiv din căminul conjugal. Fosta lui soție s-ar fi pregătit, de fapt, pentru a începe o nouă viață alături de Spike, cel pe care l-a considerat cel mai bun prieten al său.

Dezamăgit și încă afectat de divorțul prin care a trecut, comediantul a mărturisit că nu se aștepta niciodată să fie trădat de cel pe care îl considera ca pe un frate. Cei doi aveau o relație apropiată, împărțeau tot, însă nu s-ar fi gândit niciodată că va ajunge în postura să împartă aceeași femeie.

„Cel mai greu moment a fost când a plecat de tot de acasă… Când a venit să îşi ia toate lucrurile, eu mă pregăteam să plec în turneu. Am ieşit pe uşă, m-am uitat în spate şi am văzut pentru ultima oară apartamentul cum îl ştiam. Eu nu am ştiut nimic, ea mi-a jurat că nu se întâmpla nimic între ei, deşi am insistat luni de zile. Inclusiv prietenii o întrebau dacă e ceva între ea şi el. Nu a recunoscut nimic. Am aflat din presă. L-am considerat fratele meu, venea la noi acasă, împărţeam tot, îi dădeam haine, l-am ajutat să treacă peste multe momente grele, i-am fost alături”,a spus Bordea.