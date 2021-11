Cătălin Botezatu a dat din casă! Adevărul despre presupusa avere de 100 de milioane de euro. „Poate...”

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți designeri din România. De-a lungul timpului, creațiile sale au depășit granițele țării, iar notorietatea sa a crescut. Așadar, odată cu succesul acestuia au apărut și întrebările legate de avere, care se presupune că este destul de mare. Cătălin Botezatu a dat din casă și a vorbit despre veniturile sale.

Despre averea pe care Cătălin Botezatu a adunat-o până în acest moment s-a vorbit mult, iar ultimele estimări arată că designerul ar avea o avere de 100 de milioane de euro. Acesta a vorbit despre partea financiară și a comentat subiectul. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU, ADEVĂRUL DESPRE CĂTĂLIN BOTEZATU! CE FEL DE RELAȚIE AU AVUT CEI DOI? „NE-AM FOLOSIT UNUL PE CELĂLALT”)

Mai exact, Cătălin Botezatu a declarat că nu știe câți bani a adunat până în acest moment. Acesta a mărturisit că este posibil să aibă o averea de 100 de milioane, însă a subliniat că nu a ținut niciodată cont de acest aspect și nu s-a oprit asupra banilor.

„Nici nu știu ce sume se vehiculează. Nu știu dacă am 100 de milioane de euro, nu cred, poate! Dacă Ilinca Vandici a făcut un milion… Nu o să comentez niciodată sume pentru că banii mi se par vulgari din toate punctele de vedere”, a declarat Cătălin Botezatu.

Cum l-a afectat pandemia pe Cătălin Botezatu?

Pandemia a afectat pe toată lumea, însă Cătălin Botezatu nu se poate plânge. În această perioadă unele dintre afaceri i-au mers cât se poate de bine. Designerul a deschis un nou magazin și încearcă să mențină și restul afacerilor pe linia de plutire.

„Am deschis un magazin la Londra, există Vigo London. Încercăm să ținem toate magazinele pe linia de plutire, inclusiv cele din mall-uri, avem magazine în toate mall-urile din București și din țară”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Însă, designerul a fost nevoit să bage mâna adânc în buzunar pentru a reuși să își țină afacerile deschise. (VEZI ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE CĂTĂLIN BOTEZATU NU S-AR MUTA NICIODATĂ DIN ROMÂNIA! DESIGNERUL ȘI-A DESCHIS SUFLETUL: ”SUNT FOARTE MÂNDRU”)

„Cătălin Botezatu are 200 de angajați. Când a început pandemia, toată lumea mă întreba, ce o să faci, o să închizi. Nu mă gândesc la mine, eu am cu ce să trăiesc, mă gândesc la acele familii. Tocmai de aceea, la atelierul din București, nu o să ascund, a trebuit să aduc bani de acasă și încă aduc bani de acasă, pentru că el se ocupa exclusiv de rochii de seară, rochii pentru mirese. E greu, nu puteam să mă reorientez, pentru că mi-aș fi bătut joc de mine, să fac măscuțe. E sub nivelul meu”, a mai spus acesta, în cadrul unui podcast online.