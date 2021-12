Cătălin Botezatu, afacere de milioane în Dubai. Ce ar urma să deschidă designerul. “Am îmbibat utilul cu vacanța”

Cătălin Botezatu și Clara Rotescu sunt deciși să dea un adevărat tun financiar în Dubai. Cei doi au în plan să deschisă un magazin multibrand de designeri români, cu care speră să facă mulți bani.

Cătălin Botezatu și Clara Rotescu se află în vacanță, în Dubai. Pentru 2022, aceștia au un plan de afaceri în Emiratele Arabe Unite, care are toate șansele să le aducă mulți bani. Cunoscutul creator de modă o oferit câteva detalii despre business-ul pe care vrea să-l deschisă din septembrie, alături de buna lui amică.

“Suntem în Dubai până pe 23 decembrie. Numai noi, iar între discuții despre afaceri, dar ne și relaxăm. Ieri ne-am dat pe tiroliană, facem plajă, mergem la căutătorii de perle. Avem treabă în Dubai pentru că vrem să deschidem un magazin multibrand de designeri români din septembrie, în mai multe Emirate. Deocamdată am văzut spații de magazine și am avut diferite întâlniri cu arhitecți. Am îmbinat utilul cu vacanța. Suntem o echipă de șapte oameni și suntem numai în întâlniri peste întâlniri, însă avem timp și pentru distracție pentru că îmbinăm utilul cu plăcutul”, au povestit Cătălin Botezatu și Clara Rotescu, potrivit clik.ro.

Cătălin Botezatu vrea să se căsătorească

Altfel, trebuie să precizăm că designerul Cătălin Botezatu acordă o atenție importantă nu doar afacerilor, ci și vieții personale. Pe 3 decembrie împlinit vârsta de 55 de ani. Deși a fost mereu un bărbat libertin, creatorul de modă s-a gândit și la ideea de căsătorie. Acesta a dezvăluit că ideea i-a trecut prin minte chiar foarte recent! Este vorba de o persoană misterioasă a cărei nume începe cu inițiala “I”.

“Așa femei importante pe care le-am iubit și cu care am avut relații, să zicem zece, altfel au fost sute! (…) Acum o lună mă gândeam la o anumită persoană, n-am să o spun ever și am zis dacă ar fi să o fac cu această persoană (…) aș face cea mai frumoasă nuntă ever! (…) Ar trebui să cânte așa: Elton John, Ricky, Maluma și Madonna!”, a spus Cătălin Botezatu.

