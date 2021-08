Cătălin Botezatu, despre orientarea lui sexuală: “Există o barieră pe care încă nu am depășit-o”

Catalin Botezatu asigură pe toată lumea că nu are o orientare sexuală diferită față de cea a majorității bărbaților. Cunoscutul designer îi sfătuiește pe cei care îl vorbesc de rău să-și vadă de treaba lor, pentru că nu va mai permite nimănui să lanseze acuze nefondate la adresa sa.

De foarte mulți ani, viața personală a lui Cătălin Botezatu a reprezentat un subiect de presă și de multe ori s-a discutat despre orientarea lui sexuală, în condițiile în care de-a lungul timpului s-a afișat doar cu femei frumoase.

(NU RATA: CE FACE CĂTĂLIN BOTEZATU DUPĂ CE A IEȘIT DIN JURIUL „BRAVO, AI STIL!” + CUM A „TRĂIT” SELLY SHOW-UL LUI TYGA, LA NUBA MAMAIA)

Cunoscutul designer a fost prezent în podcastul “Detectorul de minciuni”, unde a fost întrebat direct de către moderatul Mihai Hinda dacă a mințit sau nu în legătură cu orientarea lui sexuală. Subiectul a fost dezbătut, recent, inclusiv de Cătălin Măruță în podcastul său, în urma căruia Cătălin Botezatu a fost extrem de deranjat.

Cătălin Botezatu: “Am făcut multe prostii, dar nu permit nimănui să vorbească de mine”

“Am spus tot timpul și o spun. O anumită persoană, tot la un anumit podcast, a încercat să mă înțepe și m-a înțepat greșit. Pentru că dacă se înțeapă cineva cu mine greșit, e grav. Și a interpretat când am spus așa: ‘Sunt onorat să fiu iubit și adorat în egală măsură de femei și bărbați’. Asta nu înseamnă că am spus că am făcut nu știu ce lucruri și cu femei și cu bărbați.

(NU RATA: EL L-A ÎNLOCUIT PE CĂTĂLIN BOTEZATU! CINE ESTE TIBI CLENCI, NOUL JURAT DE LA ”BRAVO, AI STIL!”)

Există o barieră pe care încă nu am depășit-o. Dacă această barieră la un moment dat va fi depășită, o voi face pentru că nu mi se pare nimic aiurea. Da, am recunoscut că am făcut tot felul de prostii, dar nu. Și atunci nu prea permit nimănui să vorbească de mine. Ele întepând și neștiind cât e ceasul. Eu cred că ar trebui să stea mai bine în banca lor”, a declarat Cătălin Botezatu în podcastul “Detectorul de minciuni”, potrivit kanald.ro.