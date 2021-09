Cătălin Botezatu: “Merg din când în când să-mi fac câte o perfuzie, dar … ” Medicii nu vor fi deloc încântați

Cătălin Botezatu șoca, în urmă cu câteva săptămâni, prin decizia de a pleca de la masa juriului „Bravo, ai stil!”. După mai multe controverse, acum, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, celebrul designer a mărturisit care a fost, de fapt, motivul plecării. Fostul jurat de la Kanal D ne-a explicat cu lux de amănunte ce a stat la baza acestei decizii, dar și ce proiecte îl țin ocupat.

După ce a traversat o perioadă extrem de dificilă din cauza problemelor de sănătate, Cătălin Botezatu și-a găsit, în sfârșit, liniștea. Designerul spune că se simte bine, însă are mult mai multă grijă de el.

„Nu renunț la televiziune, pregătesc proiecte noi, dar nu aș fi putut să fac față la «Bravo, ai stil». Cu sănătatea stau bine, trebuie să fiu bine, nu? Firesc, am grijă să merg din când în când să fac câte o perfuzie, dar ca să mă fortific, nu din alte motive”, ne-a declarat Cătălin Botezatu.

(CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU, PROBLEME SERIOASE DE SĂNĂTATE. CELEBRUL DESIGNER A AJUNS DIN NOU PE MÂINILE MEDICILOR )

De ce a renunțat Cătălin Botezatu la „Bravo, ai stil”?

Cătălin Botezatu a ales, cel puțin pentru moment, să se concentreze asupra proiectelor personale și astfel a ajuns să fie președintele juriului Miss Universe România și Mister Universe Bulgaria. În doar câteva zile, cunoscutul creator de modă a ajuns în mai multe orașe din țară, la numeroase evenimente, dar și în Bulgaria. În plus, urmează să facă un pas mare către… Londra.

„Programul meu este draconic și o să-ți dau exemplu săptămâna trecută. Am început cu Miss Universe România, unde am fost președintele juriului. Noaptea următoare am plecat la mare, și nu ca să mă distrez: am avut prezentare haute couture. După, la nici 24 de ore, am plecat la Varna, în Bulgaria, la Mister Universe Bulgaria, unde și acolo am fost președintele juriului.

(NU RATA: CĂTĂLIN BOTEZATU NU A UITAT-O PE BIANCA DRĂGUȘANU! DESIGNERUL A VORBIT LA SUPERLATIV DESPRE FOSTA PARTENERĂ)

Am cunoscut unul dintre PR-ii lui Kim Kardashian, cu care am vorbit și despre o colaborare, am stat de vorbă cu marea Andrea, un fel de Inna sau Delia a Bulgariei, mi-am făcut multe contacte. Poate cel mai important, am cunoscut-o pe una dintre cele mai mari nutriționiste din lume, colaborează cu Sylvester Stallone și Jason Statham. Urmează să îmi facă și mie un program, care include și vitamine, printre altele, pe care mi-am propus să îl aduc în România”, a mai dezvăluit Cătălin Botezatu râzând.

(CITEȘTE ȘI: VERDICTUL ÎN CONCURSUL MUȘCHILOR DE LA VACCINARE ANTI-COVID, DAT DE CĂTĂLIN BOTEZATU! FINALIȘTI, IOHANNIS ȘI PREMIERUL GRECIEI)

Cătălin Botezatu își mută o parte din activitate în Londra

Activitatea profesională l-a dus pe cele mai înalte culmi și, în viitorul apropiat, e foarte probabil să-l ducă și la Hollywood! Este primul creator de modă român care își va deschide magazin în Londra.

„După ce termin acest întreg periplu, revin de urgență în București pentru proiectul pe care încă îl am săptămânal la Kanal D. După aceea, merg la un festival de muzică și plec în Londra. De ce Londra? Deschidem magazinul Viggo fix în centrul Londrei, iar evenimentul coincide și cu începerea Săptămânii Modei. Iar invitații sunt încă surpriză”, ne-a spus, în încheiere, Cătălin Botezatu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa FOTO: Arhivă personală Cătălin Botezatu.