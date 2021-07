Cătălin Botezatu nu va mai fi jurat la ”Bravo, ai stil!”: ”Vă sunt profund recunoscător!”

Cătălin Botezatu nu se va mai regăsi la masa juriului în următorul sezon al emisiunii ”Bravo, ai stil!”. Designerul a decis să se implice în alte proiecte, trasmite postul de televiziune.

”Dragii mei, a venit momentul pentru a împărtăși cu voi o decizie pe care am cântărit-o mult, nu a fost o decizie ușoară, însă am hotărât să mă retrag din proiectul Bravo, ai stil!. Voi rămâne în Kanal D, alături de această echipă extraordinară, împreună vom dezvolta alte proiecte de televiziune. Sunt convins că această nouă etapă va reprezenta o provocare, un nou capitol frumos din viața mea și abia aștept să îl împărtășesc și cu voi.

Înainte de tot, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru, că mi-ați fost și îmi sunteți alături de fiecare dată, în toate proiectele în care sunt implicat. Vă sunt profund recunoscător! Le urez succes colegilor mei în noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Voi reveni cu vești, așa cum v-am obișnuit! Va îmbrățișez pe toți!”, a spus Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu s-a alăturat juriului „Bravo, ai stil!” în 2018. Pe parcursul celor trei sezoane în care a îndrumat, sub stricta supraveghere, zeci de concurente, s-a bucurat rapid de aprecierea publicului, și datorită stilului său inconfundabil cu care și-a obișnuit fanii.

Cătălin Botezatu: ”Mi-am făcut analizele chiar dacă mă simțeam bine sau nu”

Cătălin Botezatu s-a luptat, în ultmii ani, cu probleme grave de sănătate. Însă, celebrul creator de modă s-a declarat mereu optimist și a luptat mereu cu boala. Recent, Cătălin Botezatu a declarat că va ajunge în curând în Instanbul pentru a face un control medical. „Sunt analizele de bază în care mă controlez din cap până în picioare la tot ce inseamnă organismul uman și nu în ultimul rând cele legate de operațiile pe care le am, cele oncologice. Mergeam și înainte. Mi-am făcut analizele chiar dacă mă simțeam bine sau nu și am avut grijă de două ori pe an să le fac, în țară sau peste hotare”, a adăugat Cătălin Botezatu.

(CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU ȘI-A SCRIS TESTAMENTUL! CUI ÎI VA LĂSA CREATORUL DE MODĂ AVEREA DE MILIOANE DE EURO)

Pe 6 octombrie 2019, designerul a trecut printr-o operaţie de şase ore, extrem de grea, în urma căreia medicii turci i-au extirpat jumătate de colon și i-au făcut chimioterapie hipertermică, o procedură prin care au îndepărtat orice risc de extindere a infecției în organism, după ce i-a fost depistată o tumoră canceroasă.

Sursa foto: Kanal D