Cătălin Botezatu se mută într-un oraș din Ardeal. “Fumez trabuc și aud păsările cântând”

La începutul lunii mai, Cătălin Botezatu a participat la un eveniment din orașul Oradea din Ardeal. Cu această ocazie, celebrul designer a răspuns la o întrebare pe care fanii i-au pus-o în repetate rânduri: se mută sau nu în orașul pe care l-a vizitat? Vedeta a răspuns imediat afirmativ.

Cătălin Botezatu este cunoscut în întreaga țară atât pentru cariera sa în modeling, cât și pentru faptul că este designer vestimentar. Fiind o persoană publică renumită, este des contactat pentru a se asocia cu anumite branduri, ceea ce s-a întâmplat și în Oradea, unde a fost „premiul” oferit de un magazin de haine. Câștigătorul unei campanii a avut ocazia de a ieși cu el la cină. Înainte de acest moment, a stat de vorbă cu jurnaliștii și le-a spus că își va cumpăra casă aici!

(CITEȘTE ȘI: Cătălin Botezatu, radiografia divelor din showbiz! Ce spune designerul despre unele dintre cele mai cunoscute personaje mondene)

Lasă Cătălin Botezatu viața bună din Capitală? „Răspunsul este: da!”

Designerul susține faptul că din 2023 își va achiziționa o casă în orașul din Ardeal. Până atunci, va mai veni să stea la hotel, unde se simte ca acasă. Așadar, se pare că Botezatu este dispus să lase viața din București, cluburile și distracțiile pentru a se retrage într-un loc liniștit care l-a fascinat din toate punctele de vedere.

„Toată lumea mă întreabă dacă mă mut sau nu în Oradea. Răspunsul este: da! Anul acesta voi avea o locuinţă în Oradea. Desigur, eu mai am case şi în alte oraşe, dar voi veni şi voi locui şi aici. Deocamdată sunt ca la mine acasă la hotel. Uneori, când sunt aici, noaptea târziu, ies pe balcon să fumez un trabuc şi aud păsările cântând. Mi se pare fascinant pentru că totuşi sunt în inima unui oraş. Iubesc Oradea, iubesc arhitectura şi faptul că există proiecte de infrastructură şi probabil că în curând va fi unul dintre cele mai importante oraşe din ţară”, a declarat acesta pentru Bihoreanul.

(CITEȘTE ȘI: Legătură specială dintre Tania Budi și Cătălin Botezatu a ieșit la iveală. Cum se comportă designerul în preajma Taniei)

Ce apartament are Cătălin Botezatu în București

În cadrul unui interviu acordat cu ceva vreme în urmă, Cătălin Botezatu a mărturisit faptul că locuiește, în prezent, într-o casă care se află în apropierea unui lac, dar are și un apartament pe care l-a transformat într-un dressing imens. Chiar dacă are mai multe proprietăți în România, rar are timp să stea pe acasă, fiind mai mult plecat în diferite țări.

„Mai am un apartament foarte cochet, romantic, care s-a transformat în timp într-un mare dressing, motiv pentru care poartă denumirea de „casa-dulap. (zâmbește) Acum locuiesc într-o casă în apropierea unui lac. Întotdeauna mi-a plăcut să am o priveliște superbă de la fereastră.

Dar cred că în ultimii doi ani am reușit să stau acasă, cumulat, două luni. În restul timpului, am fost plecat. Ceea ce am în fiecare casă, inevitabil, sunt plantele” a spus designerul pentru Viva.