Cătălin Botezatu, radiografia divelor din showbiz! Ce spune designerul despre unele dintre cele mai cunoscute personaje mondene

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai râvniți burlaci din România. Designerul este un om de succes, iar numele său este bine cunoscut și la nivel internațional. De-a lungul timpului, Cătălin Botezatu a stat în preajma unor femei cu renume și se consideră un cunoscător în ale sexului frumos. Așa că designerul a pus sub lupă câteva dintre divele din showbiz-ul românesc și a dat verdictul.

Cătălin Botezatu le-a criticat de-a lungul timpului destul de aspru pe multe dintre divele românești. Adesea, luându-le în vizor pentru intervențiile estetice exagerate pe care le-au făcut. Nu a fost blând, însă acum a găsit și cuvinte de laudă la adresa unora dintre ele. De exemplu, designerul a vorbit la superlativ despre Andreea Esca și Mihaela Rădulescu.

La prima admiră eleganța și naturalețea. O apreciază pentru că de-a lungul anilor a rămas la fel și în ciuda vârstei nu a apelat la nicio intervenție estetică. Cât despre Mihaela Rădulescu, Cătălin Botezatu spune că este femeia fatală și chiar dacă a apelat la unele intervenții a știut să aibă măsură și bun gust.

„Mie îmi place Esca. Esca a rămas, de când o știu eu până acum, aceeași. Dacă o vezi în viața de zi cu zi este foarte mișto, e foarte haioasă. La televizor are acea decență, acea eleganță, acea feminitate, acel aer de lady. Nu cred că a apelat la nimic. A reușit să se păstreze și pe sticlă și în viața de zi cu zi o super femeie.

Mihaela Rădulescu îmi place rău. Nu știu cât de operată e, dar îmi place rău de tot. E făcută cu stil și îți aduce aminte de femme fatale (n.r. femeia fatală), de Cher, are de toate în ea”, a spus Cătălin Botezatu.

(CITEȘTE ȘI: LEGĂTURĂ SPECIALĂ DINTRE TANIA BUDI ȘI CĂTĂLIN BOTEZATU A IEȘIT LA IVEALĂ. CUM SE COMPORTĂ DESIGNERUL ÎN PREAJMA TANIEI)

„O urăsc”

Vorbind tot despre intervențiile estetice la care apelează femeile, Cătălin Botezatu a mai spus că o urăște pe cea care a dat drumul trendului, Kim Kardashian. Designerul spune că vedeta de la Hollywood a normalizat intervențiile estetice exagerate și numeroase doamne și domnișoare i-au urmat exemplul.

Printre acestea se află și Bianca Drăgușanu, despre care Cătălin Botezatu, în numele prieteniei ce îi leagă, spune că are voie să apeleze la câte intervenții dorește. Însă, designerul recunoaște că unele dintre modificările pe care Bianca Drăgușanu le-a făcut sunt exagerate. Iar același lucru este valabil și în cazul Ralucăi Bădulescu.

„O urăsc pe Kim Kardashian pentru că a transformat o întreagă generație în femei mamut, le-a deformat, iar apoi ea începe să revină la formele inițiale. Toate au buzele ca două băști, toate sunt ca niște rațe, dar asta este. Se mai miră de ce nu se uită bărbații la ele. Nu îmi plac operațiile estetice exagerate. Cele puțin acolo, dacă ai buze subțiri și pari femeie a naiba, ok, dacă nu, nu.

Toată lumea se leagă de ea (Bianca Drăgușanu) că are multe operații, dar nu are multe operații. A făcut și ea câte a putut și o să mai facă pentru că ea e Bianca și are voie. Anumite operații sunt exagerate și la ea. Cum e și la Raluca, de exemplu (Bădulescu). Ăsta este stilul lor, sunt ele. Sunt ele care devin niște personaje”, a mai spus Cătălin Botezatu.

(VEZI ȘI: DRAMA LUI CĂTĂLIN BOTEZATU! DESIGNERUL VESTIMENTAR, DEZVĂLUIRI DUREROASE DIN COPILĂRIE: “NU MAI SUPORTAM CA …”)