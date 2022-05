Cătălin Botezatu vrea să se mute definitiv din România. De ce a luat această decizie

Cătălin Botezatu vrea să se mute definitiv din România. Designerul a făcut deja pregătiri în acest sens, iar recent a anunţat faptul că a găsit locul perfect în care să plece. Mai mult, acesta a anunţat şi când va face pasul cel mare.

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți designeri de modă din România. Pe lângă aprecierea oamenilor, acesta a câştigat şi o adevărată avere din munca sa. Acest lucru l-a ajutat să îşi achiziţioneze mai multe proprietăți atât în România, cât şi în afară. Inclusiv în Dubai, vedeta și-a cumpărat un penthouse, care costă 350.000 de euro.

În cadrul unui podcast, Cătălin Botezatu a spus că moștenirea lui este estimată la 100 de milioane de euro.

Cătălin Botezatu vrea să se mute definitiv din România

Designerul de modă a povestit, într-un interviu pentru Antena Stars, că a găsit deja locul perfect unde să îmbătrânească frumos. În acelaşi timp a recunoscut faptul că are deja planuri, însă nu ştie când le va pune în aplicare.

„Spre bătrânețe, am făcut deja niște achiziții în acest sens, mă voi retrage în Bali. Am spus-o deja. Acolo voi construi un hotel boutique de care chiar să am grijă. Bine, nu știu când. Aș vrea, nu am spus că știu. Aș vrea, poate să fie la anul. Poate să fie peste 10 ani’, a declarat Cătălin Botezatu,

Cum a descoperit Cătălin Botezatu că suferă de cancer?

În urmă cu doi ani, Cătălin Botezatu a trecut prin clipe teribile. A mers la o clinică pentru a-și face un control periodic și a descoperit că suferă de cancer. Acesta le-a povestit medicilor că anumite înțepături în partea dreaptă l-au pus pe gânduri pe bărbat, așa că a făcut câteva investigații suplimentare.

Așadar, pentru că simțea din când în când ușoare înțepături în zona dreaptă, creatorul de modă a fost supus unui test ecograf. Rezultatul a arătat că are apendicită, însă abia atunci când bărbatul a ajuns pe masa de operație a primit vestea care i-a dat viața peste cap: cancer la colon.

„Mă simțeam ok, doar că eu de două ori pe an îmi fac un check-out complet.

După ce am terminat analizele generale, i-am spus medicului că simt o serie de înțepături în partea dreaptă.

Specialistul turc mi-a propus să mă supună unui test ecograf foarte performant, unde a descoperit că am o formă mai ciudată de apendicită. M-am operat în România, și aici au descoperit că, de fapt, în spatele apendicelui era o tumoră. Mi-au spus că e cancer.

Tratamentul de după l-am urmat în Turcia, acum sunt vindecat, am urmat un tratament care încă în România se face empiric”, a povestit Cătălin Botezatu, pentru CIAO.