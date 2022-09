Cătălin Cazacu a răbufnit după ce Ramona Olaru l-a scos la cumpărături: ”12 milioane m-a costat o înghețată”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni. De curând, cei doi au devenit virali în mediul online după o simplă plimbare la un supermarket.

După Ramona Olaru, o înghețată a reușit să-i dea lumea peste cap lui Cătălin Cazacu. Pe rețelele de socializare, cei doi au fost protagoniștii unei întâmplări haioase care a devenit virală în scurt timp.

Cătălin Cazacu: ”Îmi vine să plâng”

Cuplul a mers inițial să cumpere o înghețată, însă, așa cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, la fața locului lucrurile au ”scăpat” de sub control. Cătălin Cazacu a scăpat și el rapid de 1.200 de lei, pentru că cei doi au constatat că nu un desert era cel ce le lipsea cu adevărat din casă.

Șocat de suma cheltuită pe ”o înghețată”, Cătălin Cazacu nu a putut răbda și s-a filmat în timp ce se declară total lipsit de orice ”putere”.

”Orice faptă bună nu rămâne nepedepsită. Dacă eu am văzut în viața vieții mele așa ceva… Am plecat din casă să-i cumpăr o înghețată, vă jur, am cheltuit 12 milioane ( n.r. 1.200 de lei), îmi vine să plâng, să mă pun jos aici în stradă și să plâng.

Am cumpărat inclusiv dozator de apă cu bidoane de apă. 12 milioane m-a costat o „înghețată”. Toată săptămâna stai în casă (n.r. iubita lui, Ramona Olaru).”, a declarat Cătălin Cazacu pe rețelele de socializare.

Ramona Olaru şi Cătălin Cazacu au planuri mari de viitor

În urmă cu o lună, Ramona a primit inelul de logodnă mult așteptat, iar adevărata ”aventură” abia acum se pare că începe. Cei doi au planuri mari de viitor și își doresc să devină părinți şi speră ca dorinţa sa să i se îndeplinească în curând.

„Da (n.r. copil). Ne dorim lucrul ăsta cât mai curând și cum am mai spus de fiecare dată, muncim la el. Să sperăm cât mai curând”, a declarat Ramona Olaru, în exclusivitate, la Antena Stars.