Cătălin Cazacu, prima reacţie după despărţirea de Ramona Olaru. Ce a făcut asistenta TV în noaptea de Revelion

Cătălin Cazacu a avut prima apariție pe micul ecran, după ce au apărut zvonuri potrivit cărora nu ar mai forma un cuplu cu Ramona Olaru. Întrebat cum stau lucrurile în între el și asistenta TV, motocliclistul a “driblat” elegant subiectul.

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru nu se mai urmăresc pe rețelele sociale și chiar au eliminate pozele în care apăreau împreună. Invitat la o emisiune cu profil monden, fostul concurent de la Exatlon a glumit pe seama vacanței din Zanzibar și a evitat să răspundă la întrebările care o implicau pe blondina angajată la Antena 1.

“Nu m-a furat nimeni (n. red în Zanzibar). Ce să ia de la mine, bani nu sunt, actele ce să facă cu ele, că sunt urâțel, nu mai e cui să i le vândă. Am stat puțin. E pentru prima dată în șase ani când eu ajung în România iarna. Eu până acum două zile nu am avut geacă”, a spus Cătălin Cazacu.

“De Revelion eu am muncit, ea s-a distrat”

Întrebat cum a petrecut de Revelion, Cătălin Cazacu a dezvăluit că mai mult a muncit, în timp ce Ramona Olaru s-a distrat pe cinste.

“Eu am muncit. În noaptea de Revelion am filmat oamenii de acolo. Au fost 500 de români. Ea ( n. red. Ramona) s-a distrat, pentru că d-aia am mers, să ne distrăm”, a mai precizat Cătălin Cazacu.

Cătălin Cazacu, despre Ramona Olaru, la finalul anului trecut: “Îmi doresc o familie cu ea”

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru sunt prieteni din 2018, dar au început să formeze un cuplu din toamna anului trecut. Ulterior, prezentatorul TV a mărturisit că are în plan să-și întemeieze o familie cu asistenta emisiunii matinale de la Antena 1.

“Ne ajută faptul că ne cunoaștem de mult. Vinerea, când e ziua ei liberă, o iau, merg cu ea pe barcă, ne distrăm. Îmi doresc o familie cu Ramona. I-am spus asta din prima secundă! Am reușit, mai nou, să mă trezesc și dimineața. Aud ceasul când sună, nu e un pat așa de mare. Mi s-a modificat programul din cauza Ramonei. Pentru prima dată m-am dus la ora 9 dimineața duminica la sală. A zis antrenoarea că am venit direct din club. Eu dormeam de obicei până la 13-14”, a declarat Cătălin Cazacu.