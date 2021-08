Cătălin Crișan, dezvăluiri din intimitate: ”Am curtat-o pe Oana Sîrbu”

În cadrul unei emisiuni de televiziune, artistul Cătălin Crișan a făcut o serie de dezvăluiri din intimitatea sa. În trecut, acesta a curtat-o chiar pe actrița Oana Sîrbu, cea care a jucat în 1986 în celebrul film ”Liceenii”.

Oana Sîrbu, cea care juca rolul Danei în celebrul film românesc „Liceenii” și a fost colegă de platou cu Ștefan Bănică, a fost curtată de artistul Cătălin Crișan. În cadrul unei emisiuni de televiziune, bărbatul a povestit că se îndrăgostise de ea, a invitat-o la o cafea, însă a fost refuzat. Artistul își amintește că, în seara respectivă, actrița nu i-a mai vorbit deloc.

“Am curtat-o pe Oana Sîrbu în perioada pre. Aveam 17 ani pe atunci. Erau ceaiurile alea dansante, unde ne întâlneam cu toții. Am văzut-o acolo, am invitat-o la dans și i-am spus că-mi place de ea. Apoi mi-am făcut curaj și am invitat-o și la o cafea, dar m-a refuzat. S-a întors cu spatele și nu a mai vorbit cu mine toată seara. Era frumos pe atunci la serate, nu ca acum, când te întâlnești la masă cu prietenii și stau toți pe telefon”, a povestit el în emisiunea de la Prima TV.

Oana Sîrbu a fost infectată cu noul coronavirus

Recent, Oana Sîrbu a dezvăluit că s-a numărat printre românii care s-au confruntat cu noul virus. Vedeta a fost infectată, iar simptomele specifice și-au făcut imediat apariția. Aceasta a contactat virusul într-un moment de neatenție, în urmă cu câteva luni, atunci când a mers la o filmare și a renunțat pentru câteva minute la masca de protecție.

„Am fost atât de precaută și de înfricoșată în perioada asta. Nu m-au interesat părerea și impresia nimănui. Am ascultat doar sfaturile a doi doctori care au apărut la tv și în care am încredere. La un an însă și ceva după ce am dat masca la o parte, am fost la o filmare pentru Paște, unde nimeni nu purta mască.

12 minute, atât am dat masca jos, într-o pauză, și asta a fost. La cinci zile au început simptomele. Sperietura a fost mare. Am tras o spaimă mare! Am avut febră, am făcut și o radiografie la plămâni. Am ieșit pozitivă. Am stat departe de copil, de tatăl meu. Sper să nu se mai repete“, a declarat Oana Sîrbu, la un post de televiziune.

