Cătălin Dobrescu, primele declarații după acuzațiile aduse de Oana Radu. Cum se apără fostul soț al artistei: ”Am fost foarte supărat”

Cătălin Dobrescu nu s-a mai putut abține și i-a dat replica Oanei Radu! Cântăreața a răbufnit la adresa fostului ei soț și a spus adevărul despre despărțirea lor. Deși a încercat să fie discretă în ceea ce privește fosta ei căsnicie, artista n-a mai suportat și a vorbit pe șleau. După vorbele vedetei, instructorul de fitness a ieșit să-și spună partea de adevăr. Ce a putut să spună olteanul despre dezvăluirile făcute de fosta prezentatoare de la Kanal D?

Cătălin Dobrescu nu s-a mai putut abține și a vorbit despre despărțirea de Oana Radu. Cântăreața a ieșit în spațiul public și a dat cărțile pe față, după dezvăluirile făcute de cântăreață. Nu a dorit să ofere multe detalii despre divorțul de vedetă, ci a punctat faptul că este supărat după vorbele Oanei. Instructorul de fitness susține că vrea să se ridice încet, dar sigur, fără să vorbească prea mult despre povestea dintre el și fosta soție.

CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ CASA ÎN CARE LOCUIEȘTE OANA RADU, DUPĂ DIVORȚUL DE CĂTĂLIN DOBRESCU. VILA DE LUX ARE UN ETAJ ȘI O CURTE GENEROASĂ

A avut numai cuvinte de laudă la adresa artistei, chiar dacă Oana Radu nu l-a lăudat atât de multă. Cătălin Dobrescu o consideră o femeie frumoasă, puternică și ambițioasă, deși vedeta de televiziune a spus public că a trăit într-o relație abuzivă cu el. (VEZI AICI ACUZAȚIILE OANEI RADU)

„Am fost foarte supărat, când ești supărat nu poți să răspunzi…am fost foarte supărat, mi s-au adus niște acuzații care m-au afectat foarte mult și dacă erau faptele mele, nu mă afectau sau dacă era adevărat. Eu sunt un om care nu mi-e nici rușine dacă am făcut ceva, nu mi-e nici frică, sunt un om căruia nu-i place, sunt foarte corect și probabil că nu știu, poate o să vă și demonstrez faza asta. Poate peste o lună, un an, doi trei…probabil că nu vă voi demonstra, probabil că da…

Nu-mi place să mint și nici să-mi spăl lucrurile în public. Să știți că n-o voi face nici acum. Din fericire pentru mine și din nefericire pentru cei care așteaptă replică, pentru că scandalurile certurile prind bine, eu nu am nevoie de reclamă din asta. Eu am nevoi să mă ridic încet și sigur (…)

Singura mea declarație este asta și o să vă șocheze, probabil. Nu sunt fals. Fosta mea soție este o femeie foarte frumoasă, altfel nu mă căsătoream cu ea. Chiar dacă am insistat eu să fie…pentru că așa sunt eu. Este o femeie foarte deșteaptă, foarte talentată și este o femeie foarte ambițioasă. Nu am ce cuvinte să spun la adresa femeii care a făcut parte din viața mea și care foarte multe nopți n-am dormit, dacă ceva nu ieșea bine, mă consumam.

Foarte multe nopți n-am dormit când ceva nu ieșea bine. Atunci, cum? Pentru persoana asta pentru care eu n-am dormit atâtea nopți, să-i fie bine. De ce aș ieșii eu acum s-o defăimez? N-aș avea de ce. Nu-mi stă în caracter. Atât am avut de spus despre subiectul ăsta. E liberă să facă ce vrea ea, dacă ea consideră că așa e bine, să-i dea înainte, dacă are o problemă legată de despărțirea noastră și ceva a supărat-o, să spună ce vrea ea. Ea este persoană publică, eu nu sunt. (…)”, a ținut să spună Cătălin Dobrescu după declarațiile făcute de Oana Radu.